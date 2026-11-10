Elon Musks fantastische Prognose: „KI wird jedes Schloss bauen, das sich ein Mensch wünscht, und die Armut beenden“
Der weltweit führende Technologie-Gigant Elon Musk hat angekündigt, dass die Entwicklung von KI und Robotik die größte wirtschaftliche und soziale Wende in der Geschichte der Menschheit einleiten wird. Er betonte, dass die Kombination aus digitaler Superintelligenz und humanoiden Robotern in naher Zukunft die nahezu vollständige und unbegrenzte Erfüllung aller materiellen Bedürfnisse der Menschen ermöglichen wird.
Jedes Schloss ist bestellbar: Menschliche Bedürfnisse werden unbegrenzt erfüllt
Laut dem Milliardär werden im Zeitalter der Superintelligenz die materiellen Grenzen des Menschen verschwinden: Jeder, der möchte, kann für sich ein prächtiges Schloss, ein persönliches Transportmittel oder jeden anderen Gegenstand einfach bestellen – das System wird ihn vollständig erschaffen.
Darüber hinaus wird jeder Bürger auf der Erde ein garantiertes hohes Einkommen haben und Zugang zu einer Gesundheitsversorgung erhalten, die um ein Vielfaches besser ist als die derzeit teuersten und elitärsten medizinischen Behandlungen. Dies könnte dazu führen, dass die Konzepte von Not und Ungleichheit in der Gesellschaft verschwinden.
Bereich und Richtung
Traditionelle menschliche Arbeit
Elon Musks Prognose zur Superintelligenz
Arbeitsmodus und Effizienz
40-Stunden-Arbeitswoche
Roboter arbeiten im 24/7-Modus (5-mal höhere Effizienz)
Produktionsvolumen der USA
Hunderte Millionen Arbeitskräfte
Um das gesamte Volumen abzudecken, reichen nur 20–30 Millionen Roboter aus
Zusatz zur Weltwirtschaft
Jährliche Wachstumsrate von 2–3 %
Auch ohne Roboter für die globale Wirtschaft 20–30 % ($25 Bio.) hinzugefügt
Sozialer Lebensstandard
Finanzielle und medizinische Schichtung
Jeder wird ein hohes Einkommen und Zugang zu modernster medizinischer Versorgung haben
„Digitale Superintelligenz und humanoide Roboter sind nicht nur eine neue Technologie – sie sind eine mächtige Kraft, die Armut und Knappheit vollständig beseitigt und der Weltwirtschaft sofort einen neuen Wert von 25 Billionen Dollar hinzufügt.“
— Elon Musk
25 Billionen Dollar Wachstum: Wann werden diese Veränderungen eintreten?
Nach Musks Berechnungen wird die digitale Superintelligenz selbst, ohne humanoide Roboter einzurechnen, das Volumen der Weltwirtschaft auf einen Schlag um 20–30 Prozent steigern. Dies entspricht einem zusätzlichen Wert von etwa 25 Billionen Dollar.
Ein humanoider Roboter, der 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag unermüdlich arbeitet, kann mindestens fünfmal mehr Produkte produzieren als ein Mensch. Um das gesamte heutige Industrie- und Dienstleistungsvolumen der USA zu decken, würden 20 bis 30 Millionen Roboter ausreichen. Der Milliardär betont, dass diese Transformation nicht in Jahren, sondern in kürzester Zeit, wie im Handumdrehen, stattfinden wird.
Glauben Sie, dass KI und Roboter die Menschheit aus der Armut befreien und in den Wohlstand führen werden, oder werden sie Massenarbeitslosigkeit und Abhängigkeit verursachen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.
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