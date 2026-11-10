Elon Musks fantastische Prognose: „KI wird jedes Schloss bauen, das sich ein Mensch wünscht, und die Armut beenden“

Der weltweit führende Technologie-Gigant Elon Musk hat angekündigt, dass die Entwicklung von KI und Robotik die größte wirtschaftliche und soziale Wende in der Geschichte der Menschheit einleiten wird. Er betonte, dass die Kombination aus digitaler Superintelligenz und humanoiden Robotern in naher Zukunft die nahezu vollständige und unbegrenzte Erfüllung aller materiellen Bedürfnisse der Menschen ermöglichen wird.

Jedes Schloss ist bestellbar: Menschliche Bedürfnisse werden unbegrenzt erfüllt

Laut dem Milliardär werden im Zeitalter der Superintelligenz die materiellen Grenzen des Menschen verschwinden: Jeder, der möchte, kann für sich ein prächtiges Schloss, ein persönliches Transportmittel oder jeden anderen Gegenstand einfach bestellen – das System wird ihn vollständig erschaffen.

Darüber hinaus wird jeder Bürger auf der Erde ein garantiertes hohes Einkommen haben und Zugang zu einer Gesundheitsversorgung erhalten, die um ein Vielfaches besser ist als die derzeit teuersten und elitärsten medizinischen Behandlungen. Dies könnte dazu führen, dass die Konzepte von Not und Ungleichheit in der Gesellschaft verschwinden.