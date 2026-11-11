Wie viel kosten das iPhone 18 Pro und Pro Max
Stand 11. November 2026 wurden die neuen Preise für die iPhone 18-Serie bekannt gegeben. Die Liste umfasst die Modelle iPhone DUO, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Die Preise der Geräte variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199 Dollar
• 512 GB — 3599 Dollar
• 1 TB — 5499 Dollar
• 2 TB — 6499 Dollar
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1599 Dollar
• 256 GB Glacier — 1599 Dollar
• 256 GB Black — 1649 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1649 Dollar
• 512 GB — 1999 Dollar
• 1 TB — 2899 Dollar
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1799 Dollar
• 256 GB Silver — 1799 Dollar
• 256 GB Glacier — 1799 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1799 Dollar
• 512 GB Black — 2099 Dollar
• 512 GB Silver — 2099 Dollar
• 512 GB Glacier — 2149 Dollar
• 512 GB Burgundy — 2099 Dollar
• 1 TB — 3099 Dollar
• 2 TB Black — 3099 Dollar (Aktionspreis)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1749 Dollar
• 256 GB Glacier — 1749 Dollar
• 256 GB Black — 1749 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1749 Dollar
• 512 GB — 2099 Dollar
• 1 TB — 2999 Dollar
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1849 Dollar
• 256 GB Black — 1899 Dollar (Aktionspreis)
• 256 GB Silver — 1849 Dollar
• 256 GB Burgundy — 1899 Dollar
• 512 GB Black — 2229 Dollar
• 512 GB Silver — 2199 Dollar
• 512 GB Burgundy — 2229 Dollar
• 512 GB Glacier — 2199 Dollar
• 1 TB Black — 3099 Dollar
• 1 TB Burgundy — 3099 Dollar
• 1 TB Glacier — 3299 Dollar
• 1 TB Silver — 3299 Dollar
Die angegebenen Preise beziehen sich auf den Stand vom 11. November 2026. Die Preise der Smartphones können sich täglich ändern.
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