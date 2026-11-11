Welche IT-Berufe sind 2026 gefragt

Die Jobchancen im Technologiesektor variieren je nach Spezialisierung. Ende 2026 stieg die Zahl der offenen Stellen für Produktmanager, während das Wachstum im Ingenieurwesen abnahm. Im Designbereich ist die Zahl der offenen Stellen auf ein Rekordtief gesunken. Fähigkeiten im Umgang mit künstlicher Intelligenz sind für viele Berufe zu einer Grundvoraussetzung geworden. Diese Daten stammen aus einer Analyse des Lenny's Newsletter vom 10. November.

Die Analyse basiert auf Daten von TrueUp, das die Stellenangebote von über 9.000 Arbeitgebern in Technologieunternehmen erfasst. Zudem wurden Daten von Live Data Technologies ausgewertet, die die beruflichen Veränderungen von 124 Millionen Fachkräften verfolgen. Die Einstellungszahlen spiegeln die Situation in den USA wider.

Mehr Chancen für Produktmanager

Seit März 2023 sind die offenen Stellen für Produktmanager um 75 Prozent gestiegen. Seit Anfang 2023 beträgt das Wachstum 56 Prozent. Im Ingenieurwesen sind die Stellenangebote um 43 Prozent gestiegen.

Die Einstellungsstatistik in den USA zeigt ebenfalls eine relativ günstige Lage für Produktmanager. Im Jahr 2021 lag der Anteil der Produktmanager an allen Neueinstellungen bei 16 Prozent. Heute liegt dieser Wert bei 21 Prozent.

Dass die Zahl der Stellenangebote gestiegen ist, bedeutet jedoch nicht, dass die tatsächlichen Einstellungen im gleichen Tempo gewachsen sind. Die Analyse stellt fest, dass die Einstellungsquote für Produktmanager in den letzten Jahren stabil geblieben ist.

Wachstum im Ingenieurwesen fast zum Stillstand gekommen

Das Wachstum der Stellenangebote für Ingenieure lag 2024 bei 29 Prozent und 2025 bei 15 Prozent. Im letzten Jahr ist dieser Wert auf 2,5 Prozent gesunken. Aktuell gibt es in Technologieunternehmen weniger offene Stellen für Ingenieure als im März.

In den USA wurden zwischen Mai 2025 und April 2026 etwa 113.000 Softwareingenieure eingestellt. Im Jahr 2022 waren es noch 239.000. Der aktuelle Wert liegt also bei weniger als der Hälfte des damaligen Ergebnisses.

Dennoch gibt es in bestimmten Ingenieurbereichen eine hohe Nachfrage. Die Stellenangebote für Recruiter sind seit Mitte 2023 fast verdreifacht. Positionen für Forward Deployed Engineer sind innerhalb eines Jahres um das 4,6-fache auf etwa 1.500 gestiegen. Auch die Cybersicherheitstechnik ist ein Bereich mit wachsender Nachfrage.

Die Nachfrage nach Mobil- und Frontend-Ingenieuren ist im letzten Jahr um fast 50 Prozent zurückgegangen.

Rückgang bei Design und Nutzerforschung

Weltweit gibt es in Technologieunternehmen nur noch 1.900 offene Stellen für Produktdesigner. Das sind 28 Prozent weniger als vor einem Jahr. Unternehmen in den USA haben in den letzten 12 Monaten 12.600 Produktdesigner eingestellt. Im Jahr 2022 lag diese Zahl noch bei 27.600.

Die Nachfrage nach UX-Forschern ist noch stärker gesunken. In den USA wurden im letzten Jahr etwa 1.800 Fachkräfte eingestellt, 2022 waren es noch 5.300. Der jährliche Rückgang beträgt 66 Prozent. Weltweit gibt es nur noch 108 offene Stellen in diesem Bereich.

Arbeitgeber fordern KI-Kompetenzen

Auch das Anforderungsprofil in den Stellenanzeigen von Technologieunternehmen hat sich geändert. Für Produktmanager ist LLM zur am häufigsten genannten Fähigkeit geworden. Claude steht an dritter Stelle, während Cursor, OpenAI und MCP ebenfalls zu den häufigsten Anforderungen zählen.

Für Ingenieure bleibt Python führend. Gleichzeitig wird LLM in Stellenanzeigen häufiger erwähnt als Java. Unter Designern ist Figma nach wie vor ein gefragtes Werkzeug. Aber auch KI-Programme wie Claude und Cursor werden immer häufiger genannt.

Stellenangebote konzentrieren sich hauptsächlich auf die San Francisco Bay Area

Derzeit entfallen 15 Prozent der offenen Stellen in Technologieunternehmen auf die San Francisco Bay Area. Die dortigen Stellenangebote sind innerhalb eines Jahres um 43 Prozent gestiegen. Jede vierte Stelle für Produktmanager und Designer sowie jede fünfte Ingenieursstelle befindet sich in dieser Region.

Auch die Möglichkeiten für Remote-Arbeit haben abgenommen. Nur 14 Prozent der Stellen im Technologiesektor bieten Remote-Arbeit an. Ende 2022 lag dieser Wert noch bei 21 Prozent.

Der Anteil der Remote-Stellen für Designer sank von 34 auf 19 Prozent, bei Ingenieuren von 25 auf 14 Prozent. Bei Produktmanagern blieb dieser Wert in den letzten zwei Jahren bei etwa 21 Prozent.

Die Analyse besagt, dass der Arbeitsmarkt im Technologiesektor insgesamt wächst, aber der Großteil der neuen Stellen in Bereichen entsteht, die nicht direkt mit Softwareentwicklung zu tun haben. Die abschließende Analyse des Artikels ist über ein kostenpflichtiges Abonnement zugänglich.