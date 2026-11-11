In Moskau fand im Rahmen des russischen Vorsitzes in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) ein bedeutendes internationales Forum unter dem Motto „Kollektive Sicherheit in einer multipolaren Welt: ein gemeinsames Ziel – gemeinsame Verantwortung“ statt. Bei dieser globalen Veranstaltung rief der Außenminister der Republik Tadschikistan, Sirojiddin Muhriddin, die internationale Gemeinschaft dazu auf, vereinte Schritte zur Bekämpfung neuer und akuter Sicherheitsbedrohungen zu unternehmen.

Bedeutung regionaler Sicherheit und internationaler Zusammenarbeit

Laut Informationen der Nachrichtenagentur „Sputnik“ betonte der tadschikische Außenminister Sirojiddin Muhriddin während des Forums, dass die Stärkung der regionalen und internationalen Zusammenarbeit heute wichtiger denn je sei. Seinen Worten zufolge ist die Förderung eines konstruktiven Dialogs sowie die Verbesserung der Sicherheitsmechanismen der einzige Weg, um modernen Bedrohungen zu begegnen.

Muhriddin wies auf die Notwendigkeit hin, die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zu koordinieren und abgestimmte Maßnahmen gegen transnationale Gefahren zu ergreifen.

Hauptschwerpunkte des Forums Details und diskutierte Themen Veranstaltungsort und Vorsitz Moskau, im Rahmen des russischen Vorsitzes in der OVKS Motto des Forums „Kollektive Sicherheit in einer multipolaren Welt: ein gemeinsames Ziel – gemeinsame Verantwortung“ Zentrale Initiative Aufruf Tadschikistans zur Bündelung der Kräfte gegen neue Sicherheitsbedrohungen Diskutierte globale Bedrohungen Terrorismus, Extremismus, Cyberkriminalität und illegaler Drogenhandel Formate der Veranstaltung Plenarsitzungen, Podiumsdiskussionen und Ausstellung von Sicherheitstechnologien

„In der heutigen multipolaren Welt ist die Sicherheit jedes Staates zu einer gemeinsamen Verantwortung geworden. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können neue globale Bedrohungen abgewendet werden.“

Zentrum der Diskussionen auf dem Forum in Moskau

Auf dieser Großveranstaltung in Moskau wurden nicht nur die Stärkung der internationalen und regionalen Zusammenarbeit, sondern auch Fragen der Entwicklung multilateraler Partnerschaften im eurasischen Raum umfassend erörtert. Insbesondere standen die Mechanismen zur Bekämpfung folgender transnationaler Gefahren im Mittelpunkt:

Kampf gegen internationalen Terrorismus und Radikalismus.

Cyberkriminalität und Gewährleistung digitaler Sicherheit.

Ergreifung drastischer Maßnahmen gegen den illegalen Drogenhandel.

Das Programm des Forums umfasste Plenarsitzungen, aktuelle Podiumsdiskussionen sowie eine Ausstellung neuester Sicherheitstechnologien, die den Teilnehmern einen Einblick in moderne Verteidigungs- und Sicherheitslösungen ermöglichte.

Welche weiteren gemeinsamen praktischen Schritte sollten die Nachbarstaaten Ihrer Meinung nach unternehmen, um neuen Sicherheitsbedrohungen in Zentralasien entgegenzuwirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!