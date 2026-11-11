Schrecklicher Massenunfall in Bulgarien: 86 Fahrzeuge kollidieren, 12 Tote

Am frühen Morgen des 10. November 2026 ereignete sich in der Nähe des Dorfes Zimnitsa in der Region Jambol im Südosten Bulgariens einer der größten und tragischsten Verkehrsunfälle in der Geschichte des Landes. Aufgrund von extrem dichtem Nebel und widrigen Wetterbedingungen kam es auf beiden Richtungsfahrbahnen der Autobahn „Thrakien“ (A1) zu einem Zusammenstoß von insgesamt 86 Fahrzeugen die ineinander krachten.

Massenkarambolage mit 86 Fahrzeugen: Details zur Tragödie

Nach ersten Angaben der zuständigen Behörden führte plötzlich auftretender, extrem dichter Nebel gegen 07:00 Uhr zu einer massiven Sichtbehinderung für die Autofahrer. Zudem werden die Nässe der Fahrbahn und eine für diese gefährlichen Bedingungen unangemessen hohe Geschwindigkeit der Fahrer als Hauptursachen für die Katastrophe genannt.

Bei den verheerenden Kollisionen wurden auch zahlreiche Schwerlastwagen und ein Reisebus in Mitleidenschaft gezogen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kamen am Unfallort und in Krankenhäusern 12 Menschen ums Leben, etwa 50 weitere Personen erlitten schwere Verletzungen unterschiedlichen Grades.

Parameter und Kennzahlen des Unfalls Offizielle Daten und Details Datum und Uhrzeit des Vorfalls 10. November 2026, gegen 07:00 Uhr morgens Ort des Geschehens Südostbulgarien, Region Jambol, nahe dem Dorf Zimnitsa (Autobahn A1 „Thrakien“) Beteiligte Fahrzeuge Insgesamt 86 Fahrzeuge (Lastkraftwagen und ein Reisebus) Opfer und Verletzte 12 Todesopfer, etwa 50 Verletzte Hauptursachen Extrem dichter Nebel, schlechte Sichtverhältnisse und überhöhte Geschwindigkeit Ergriffene Maßnahmen Da Hubschrauber nicht eingesetzt werden konnten, wurden spezielle medizinische Flugzeuge mobilisiert

„Dies ist die schwerste Verkehrstragödie mit den meisten Opfern, die unser Land in den letzten Jahren erlebt hat. Wir sprechen den Familien der Verstorbenen unser tiefstes Beileid aus.“

Rettungseinsatz und medizinische Flugzeuge

Die Rettungsarbeiten am Unfallort gestalteten sich unter extrem schwierigen Bedingungen. Aufgrund des außergewöhnlich dichten Nebels war der Einsatz herkömmlicher Rettungshubschrauber zur schnellen Evakuierung der Verletzten unmöglich. Daher sah sich die bulgarische Regierung gezwungen, umgehend spezielle medizinische Flugzeuge zu mobilisieren, um Schwerverletzte in die führenden Krankenhäuser des Landes zu transportieren.

Landesweite Trauer ausgerufen

Der bulgarische Premierminister Rumen Radev bezeichnete diesen schrecklichen Vorfall offiziell als „nationale Tragödie“. Um der Verstorbenen zu gedenken, wurde der 11. November zum Tag der nationalen Trauer erklärt und die Staatsflaggen auf Halbmast gesetzt.

Die Behörden rufen Autofahrer dazu auf, bei widrigen Wetterbedingungen, insbesondere an nebligen Tagen in der Herbst- und Wintersaison, die Geschwindigkeitsbegrenzungen strikt einzuhalten.

Was denken Sie, welche zusätzlichen strengen Maßnahmen oder automatischen Kontrollsysteme sollten für Fahrer eingeführt werden, um solche Massenkatastrophen auf den Straßen zu verhindern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!