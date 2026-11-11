Wie viel kosten die Modelle iPhone 17 Pro und Pro Max?

2 Min. Lesezeit2
Wie viel kosten die Modelle iPhone 17 Pro und Pro Max?

Stand 11. November 2026 wurden die neuen Preise für iPhone-Smartphones bekannt gegeben. Die Liste umfasst Modelle der Serien iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max sowie iPhone 17. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration.

iPhone 15 und iPhone 16

• iPhone 15, 128 GB — 659 Dollar
• iPhone 16, 128 GB — 849 Dollar
• iPhone 16 Pro Max, 256 GB — 1299 Dollar

eSIM + eSIM, 2 IMEI registriert

iPhone 17

• 256 GB — 929 Dollar (Aktionspreis)

iPhone 17 Air

• 256 GB Blue — 989 Dollar
• 256 GB Black — 989 Dollar
• 256 GB Gold — 989 Dollar
• 256 GB White — 989 Dollar

iPhone 17 Pro

• 256 GB Orange — 1219 Dollar (Aktionspreis)
• 256 GB Deep Blue — 1249 Dollar (Aktionspreis)
• 256 GB Silver — 1349 Dollar
• 512 GB Blue — 1499 Dollar
• 512 GB Orange — 1299 Dollar (Aktionspreis)
• 512 GB Silver — 1449 Dollar
• 1 TB Orange — 1649 Dollar (Aktionspreis)

iPhone 17 Pro Max

• 256 GB Deep Blue — 1449 Dollar
• 256 GB Orange — 1449 Dollar
• 256 GB Silver — 1499 Dollar
• 512 GB Deep Blue — 1599 Dollar (Aktionspreis)
• 512 GB Orange — 1499 Dollar (Aktionspreis)
• 512 GB Silver — 1699 Dollar
• 1 TB Orange — 1899 Dollar
• 1 TB Blue — 1849 Dollar
• 1 TB Silver — 1899 Dollar
• 2 TB Blue — 2199 Dollar
• 2 TB Orange — 2199 Dollar
• 2 TB Silver — 2399 Dollar

SIM + eSIM, 2 IMEI registriert

iPhone 17

• 256 GB — 999 Dollar

iPhone 17 Pro

• 256 GB Orange — 1349 Dollar
• 256 GB Deep Blue — 1479 Dollar
• 256 GB Silver — 1499 Dollar
• 512 GB Orange — 1499 Dollar
• 512 GB Silver — 1599 Dollar
• 512 GB Blue — 1629 Dollar
• 1 TB Orange — 1699 Dollar (Aktionspreis)
• 1 TB Silver — 1879 Dollar (Aktionspreis)
• 1 TB Blue — 1999 Dollar

iPhone 17 Pro Max

• 256 GB Deep Blue — 1499 Dollar (Aktionspreis)
• 256 GB Orange — 1499 Dollar
• 256 GB Silver — 1579 Dollar
• 512 GB Orange — 1699 Dollar
• 512 GB Blue — 1629 Dollar (Aktionspreis)
• 512 GB Silver — 1799 Dollar
• 1 TB Orange — 2029 Dollar
• 1 TB Blue — 1949 Dollar
• 1 TB Silver — 2099 Dollar
• 2 TB Blue — 2399 Dollar
• 2 TB Orange — 2399 Dollar
• 2 TB Silver — 2499 Dollar

Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 11. November 2026. Die Preise für Smartphones können sich täglich ändern.

Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» Redakteur
Zamin folgen:Telegram-KanalAuf Google folgen

Mit Abo ohne Werbung

Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat

Kommentare0

Anzeigen

Partnerschaft
  1. Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
    Technologie
    Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
  2. Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
    Technologie
    Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Ähnliche Nachrichten

Meistgelesen in Technologie