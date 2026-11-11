Wie viel kosten die Modelle iPhone 17 Pro und Pro Max?
Stand 11. November 2026 wurden die neuen Preise für iPhone-Smartphones bekannt gegeben. Die Liste umfasst Modelle der Serien iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max sowie iPhone 17. Die Preise variieren je nach Speicherkapazität, Gehäusefarbe und SIM-Karten-Konfiguration.
iPhone 15 und iPhone 16
• iPhone 15, 128 GB — 659 Dollar
• iPhone 16, 128 GB — 849 Dollar
• iPhone 16 Pro Max, 256 GB — 1299 Dollar
eSIM + eSIM, 2 IMEI registriert
iPhone 17
• 256 GB — 929 Dollar (Aktionspreis)
iPhone 17 Air
• 256 GB Blue — 989 Dollar
• 256 GB Black — 989 Dollar
• 256 GB Gold — 989 Dollar
• 256 GB White — 989 Dollar
iPhone 17 Pro
• 256 GB Orange — 1219 Dollar (Aktionspreis)
• 256 GB Deep Blue — 1249 Dollar (Aktionspreis)
• 256 GB Silver — 1349 Dollar
• 512 GB Blue — 1499 Dollar
• 512 GB Orange — 1299 Dollar (Aktionspreis)
• 512 GB Silver — 1449 Dollar
• 1 TB Orange — 1649 Dollar (Aktionspreis)
iPhone 17 Pro Max
• 256 GB Deep Blue — 1449 Dollar
• 256 GB Orange — 1449 Dollar
• 256 GB Silver — 1499 Dollar
• 512 GB Deep Blue — 1599 Dollar (Aktionspreis)
• 512 GB Orange — 1499 Dollar (Aktionspreis)
• 512 GB Silver — 1699 Dollar
• 1 TB Orange — 1899 Dollar
• 1 TB Blue — 1849 Dollar
• 1 TB Silver — 1899 Dollar
• 2 TB Blue — 2199 Dollar
• 2 TB Orange — 2199 Dollar
• 2 TB Silver — 2399 Dollar
SIM + eSIM, 2 IMEI registriert
iPhone 17
• 256 GB — 999 Dollar
iPhone 17 Pro
• 256 GB Orange — 1349 Dollar
• 256 GB Deep Blue — 1479 Dollar
• 256 GB Silver — 1499 Dollar
• 512 GB Orange — 1499 Dollar
• 512 GB Silver — 1599 Dollar
• 512 GB Blue — 1629 Dollar
• 1 TB Orange — 1699 Dollar (Aktionspreis)
• 1 TB Silver — 1879 Dollar (Aktionspreis)
• 1 TB Blue — 1999 Dollar
iPhone 17 Pro Max
• 256 GB Deep Blue — 1499 Dollar (Aktionspreis)
• 256 GB Orange — 1499 Dollar
• 256 GB Silver — 1579 Dollar
• 512 GB Orange — 1699 Dollar
• 512 GB Blue — 1629 Dollar (Aktionspreis)
• 512 GB Silver — 1799 Dollar
• 1 TB Orange — 2029 Dollar
• 1 TB Blue — 1949 Dollar
• 1 TB Silver — 2099 Dollar
• 2 TB Blue — 2399 Dollar
• 2 TB Orange — 2399 Dollar
• 2 TB Silver — 2499 Dollar
Die genannten Preise beziehen sich auf den Stand vom 11. November 2026. Die Preise für Smartphones können sich täglich ändern.
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…