11 Monate altes Baby nach 24 Stunden unter der Erde in den USA lebend gefunden

In South Carolina, USA, wurde ein 11 Monate altes Baby lebend gefunden, nachdem es fast 24 Stunden lang unter der Erde vergraben war. Es war in ein Handtuch gewickelt, in eine Hundebox gelegt und in einem Waldgebiet vergraben worden. Dies berichtete „Reuters“.

Es wurde bekannt, dass das Baby namens Koa Sharp am 9. November als vermisst gemeldet wurde. Er befand sich im Haus seiner Mutter unter der Obhut seines Vaters Michael Comer. Als die Mutter das Haus verließ, nahm der Vater das Kind mit. Daraufhin wurde das Baby als vermisst gemeldet und die Polizei sowie Rettungsdienste leiteten eine groß angelegte Suchaktion ein.

Die Suchtrupps fanden das Kind in einem Waldgebiet etwa 45 Meter vom Haus von Comers Vater entfernt. Dort wurden Spuren von frisch aufgeworfener Erde entdeckt. Als die Retter begannen, den Boden auszuheben, hörten sie das Weinen des Babys.

Sheriff Jay Koon aus Lexington County erklärte auf einer Pressekonferenz, dass das Weinen des Kindes das erfreulichste Geräusch für die Suchkräfte gewesen sei.

„Wir haben den 11 Monate alten Koa lebend gefunden, wie er um sein Leben kämpfte und weinte. Es gibt kein freudigeres Geräusch als das Weinen eines Babys zu hören“, sagte er.

Der Sheriff vermutet, dass ein Luftpolster in der in ein Handtuch gewickelten Hundebox dem Baby geholfen haben könnte, zu überleben. Die Suchkräfte brachten es sofort ins Krankenhaus. Die Ärzte sind zuversichtlich, dass sich das Baby erholen wird.

Berichten zufolge wurde der Vater des Kindes, Michael Comer, am Abend des 9. November wegen Entführung und Widerstands gegen die Festnahme durch Polizeibeamte festgenommen. Derzeit wird mit Staatsanwälten über die Erhebung zusätzlicher Anklagen beraten.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.