Warum sieht Real-Star Bellingham die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mit anderen Augen?
Jude Bellingham, der führende Mittelfeldspieler von Real Madrid und der englischen Nationalmannschaft, sprach offen über den enormen Ruhm in der Fußballwelt, die übermäßige Aufmerksamkeit der Fans und die menschliche Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum „Königlichen Klub“ im Sommer 2023 ist der Fußballer zum Idol für Millionen geworden und zeigt einen sehr gesunden und realistischen Umgang mit seinem Status.
„Zuerst möchte ich, dass man mich als Mensch sieht“
Jude Bellingham äußerte sich dazu, dass Fans Fußballer manchmal über normale Menschen stellen und sie zu Idolen erheben, und betonte, dass er eine solche Behandlung nie gewollt habe:
„Ich denke, Fans neigen manchmal dazu, Fußballer zu sehr zu glorifizieren und sie zu Idolen zu machen. Aber ich wollte nie, dass man mich so behandelt. Zuerst möchte ich, dass man mich als normalen Menschen sieht. Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie zu verbringen, Kaffee zu trinken oder spazieren zu gehen, bereitet mir große Freude.“
Er kommentierte auch, dass er in der Öffentlichkeit immer erkannt wird, und erklärte, dass er dies nicht überbewertet, da ein kurzes Gespräch mit einem Fan nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt:
„Die Leute erkennen dich immer, aber in gewisser Weise bietet das auch Sicherheit. Denn es versammelt sich keine Menschenmenge um dich, die dich belästigt. Wenn jemand ein Foto mit dir macht, spricht er vielleicht lange darüber, obwohl es dich nur fünf Sekunden deiner Zeit kostet.“
Die Ansichten des Fußballers
Jude Bellinghams Gedanken und Herangehensweise
Klub und Status
Mittelfeldspieler von Real Madrid und der englischen Nationalmannschaft
Zeitpunkt des Transfers
Im Sommer 2023 von Borussia Dortmund gewechselt
Umgang mit Ruhm
Möchte nicht als Idol, sondern als normaler Mensch gesehen werden
Interaktion mit Fans
Sagt, dass ein Foto mit einem Fan nur 5 Sekunden dauert
Verantwortungsbewusstsein
Vergisst nie, dass er im Namen der Stadt und des Landes spielt, wenn er das Trikot trägt
Hauptziel
Auch außerhalb des Platzes immer ein echter Gentleman sein
„Ich bin nicht zum Fußball gekommen mit dem Wunsch, ein Vorbild für andere zu sein. Aber wenn wir über Verantwortung sprechen, verstehe ich es genau so – das ist mein Lieblingsjob und ich werde dafür bezahlt.“
Die Treue der Fans und die Pflicht gegenüber der nächsten Generation
Der junge Star betonte, dass er sehr wohl versteht, wie viel Geld und Zeit die Fans investieren, um ihre Lieblingsmannschaft zu unterstützen. Seiner Meinung nach muss jeder, der das Trikot eines Klubs oder einer Nationalmannschaft trägt, eine große Verantwortung übernehmen:
Viele Menschen investieren Geld in den Fußball und bleiben ihrem Team treu.
Man kann sich nicht benehmen, wie man will, und vergessen, dass man die Ehre einer Stadt oder eines Landes verteidigt.
Es ist wichtig, auf dem Platz und im Leben jemanden zu inspirieren und ein Vorbild für die nächste Generation zu sein.
„Ich ziehe es vor, dies als Privileg und nicht als Verpflichtung zu betrachten. Ich habe immer gesagt, dass ich auch außerhalb des Platzes ein echter Gentleman sein möchte“, schloss Bellingham.
Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach für die Erziehung von Fans und Jugendlichen, dass moderne Fußballstars auch abseits des Platzes so besonnen, verantwortungsbewusst und gentleman-like auftreten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…