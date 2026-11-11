Warum sieht Real-Star Bellingham die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mit anderen Augen?

Jude Bellingham, der führende Mittelfeldspieler von Real Madrid und der englischen Nationalmannschaft, sprach offen über den enormen Ruhm in der Fußballwelt, die übermäßige Aufmerksamkeit der Fans und die menschliche Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum „Königlichen Klub“ im Sommer 2023 ist der Fußballer zum Idol für Millionen geworden und zeigt einen sehr gesunden und realistischen Umgang mit seinem Status.

„Zuerst möchte ich, dass man mich als Mensch sieht“

Jude Bellingham äußerte sich dazu, dass Fans Fußballer manchmal über normale Menschen stellen und sie zu Idolen erheben, und betonte, dass er eine solche Behandlung nie gewollt habe:

„Ich denke, Fans neigen manchmal dazu, Fußballer zu sehr zu glorifizieren und sie zu Idolen zu machen. Aber ich wollte nie, dass man mich so behandelt. Zuerst möchte ich, dass man mich als normalen Menschen sieht. Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie zu verbringen, Kaffee zu trinken oder spazieren zu gehen, bereitet mir große Freude.“

Er kommentierte auch, dass er in der Öffentlichkeit immer erkannt wird, und erklärte, dass er dies nicht überbewertet, da ein kurzes Gespräch mit einem Fan nur wenige Sekunden in Anspruch nimmt: