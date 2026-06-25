Der Londoner Verein Arsenal hat den Transfer von Verteidiger Piero Hincapie vollständig abgeschlossen, der in der letzten Saison eine wichtige Rolle beim Gewinn der Premier League spielte. Der ecuadorianische Nationalspieler war zunächst vom Bayer Leverkusen ausgeliehen, doch seine überzeugenden Leistungen zwangen die Vereinsführung, die Kaufoption zu ziehen. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Goal.com hat Cheftrainer Mikel Arteta einen Fünfjahresvertrag bis zum Sommer 2031 mit dem 24-jährigen Spieler unterzeichnet, der zur tragenden Säule der Defensive geworden ist. Die Transfersumme beläuft sich auf 34,5 Millionen Pfund, zuzüglich verschiedener Boni.

Ein Hauptakteur der Meistersaison

Piero Hincapie kam in der Saison 2025-26 in 39 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz und bestach durch seine Vielseitigkeit und Ruhe. Dank seiner Leistungen wurde Arsenal zum Team mit den wenigsten Gegentoren in der Premier League der letzten drei Spielzeiten. Der Spieler zeigte sich nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive aktiv und erzielte im Februar einen wichtigen Treffer im Spiel gegen Wolverhampton.

Das Debüt des ecuadorianischen Verteidigers in London fand in einem Champions-League-Spiel gegen den Athletic Club (2:0) statt. Seitdem ist er ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft. Die Fans haben seinen Einsatz entsprechend gewürdigt und ihn im Februar und April zum „besten Spieler von Arsenal“ gewählt.

Der erfolgreiche Weg von Leverkusen nach London

Bevor Hincapie nach Europa kam, spielte er beim argentinischen Verein Talleres, doch sein Stern leuchtete besonders bei Bayer Leverkusen. Unter Xabi Alonso wurde er ungeschlagener Meister der deutschen Bundesliga und bestritt insgesamt 166 Spiele. Der Siegergeist aus Deutschland half ihm, sich schnell an den englischen Fußball anzupassen.

Die Arsenal-Führung betrachtet diesen Transfer als Teil der langfristigen Strategie des Vereins. Mikel Arteta strebt an, das Team nicht nur zum aktuellen Meister, sondern zu einer „Dynastie“ zu machen, die auch in Zukunft konstant gewinnt. Erfahrene und junge Talente wie Hincapie stehen im Zentrum dieses Plans.

Alle Formalitäten bezüglich des Transfers sind nun abgeschlossen, und der Spieler wird die Vorbereitung auf die neue Saison als Meister fortsetzen. Es wird erwartet, dass sein Transfer die Defensive von Arsenal für die nächsten Jahre stabilisiert.