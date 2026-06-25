Mit der Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) steigt die weltweite Nachfrage nach Rechenzentren drastisch an. Der Kauf von GPU (Grafikprozessoren) und Netzwerkgeräten ist jedoch nur die halbe Miete — deren Konfiguration und Inbetriebnahme können Monate dauern. Das Startup Netris, das sich auf Netzwerkautomatisierung spezialisiert hat, hat sich dieses Problem vorgenommen und 15 Millionen Dollar Investitionen vom Venture-Fonds Andreessen Horowitz (a16z) erhalten. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut TechCrunch läuft die von Netris entwickelte Software auf Netzwerk-Switches und ermöglicht es Cloud-Providern der neuen Generation (Neoclouds), ihre Infrastruktur um ein Vielfaches schneller zu konfigurieren. Die Plattform automatisiert nicht nur den Konfigurationsprozess, sondern schafft durch die Isolierung von Servern auf Hardware-Ebene auch Multi-Tenancy-Möglichkeiten.

Hardware-Beschleunigung für AI-Cluster

Zuvor wurden Rechenzentren hauptsächlich von Giganten wie Microsoft, AWS, Google oder Oracle kontrolliert. Diese Unternehmen haben ihre Netzwerkautomatisierung mit Hilfe von Tausenden von Ingenieuren unabhängig aufgebaut. Kleineren Cloud-Providern fehlen solche Ressourcen. Laut Netris-CEO Alex Saroyan sind traditionelle Software-Defined Networks (SDN) für AI-Cluster nicht ausreichend, da dort der Datenfluss extrem hoch ist.

"Einfache Software reicht für AI nicht aus, da das Traffic-Volumen extrem hoch ist und alles auf Hardware-Ebene beschleunigt werden muss. Wir haben ein hardwarebeschleunigtes System entwickelt, das genau dieses Problem löst", sagt Saroyan. Bemerkenswert ist, dass das Startup in seinem eigenen System keine AI einsetzt. Der Unternehmensleiter betont, dass bei der Änderung von Netzwerkeinstellungen Präzision und Wiederholbarkeit wichtiger sind als "Kreativität".

Marktposition und Partnerschaften

Die Netris-Plattform wird derzeit in mehr als 35 großen GPU-Clustern weltweit eingesetzt, unter anderem von Unternehmen wie Lightning AI, Foxconn, Hewlett Packard Enterprise und Tensorwave. Insgesamt befinden sich fast 1 Million Grafikprozessoren unter der Verwaltung der Plattform. Die Technologie des Startups hat auch bei NVIDIA -Spezialisten einen großen Eindruck hinterlassen, und der Chip-Gigant hat begonnen, seinen Kunden die Dienste von Netris zu empfehlen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan hat in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit für den Bau von Rechenzentren und die Entwicklung der digitalen Infrastruktur zugenommen. Lösungen wie Netris können als Vorbild für lokale Provider dienen, um AI-Rechenkapazitäten schneller und effizienter bereitzustellen. Die Hauptvorteile der Plattform sind:

Automatische Konfiguration und Verwaltung von Netzwerkgeräten;

Vollständige Kompatibilität mit NVIDIA- und AMD-Servern;

Ressourcenisolierung auf Hardware-Ebene;

Verkürzung der Bereitstellungszeit der Infrastruktur von mehreren Monaten auf wenige Tage.

Die neu eingeworbenen 15 Millionen Dollar an Investitionen ermöglichen es Netris, sein Produkt weiter zu verbessern und seinen Anteil am globalen Markt auszubauen. In einer Zeit, in der jede Stunde GPU-Ressourcen teuer ist, bleiben Technologien, die Ausfallzeiten von Geräten minimieren, für Investoren sehr attraktiv.