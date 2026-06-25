Altes Intel statt AMD Ryzen 7 9800X3D: Neuer Betrugsfall auf dem Prozessormarkt

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Altes Intel statt AMD Ryzen 7 9800X3D: Neuer Betrugsfall auf dem Prozessormarkt

Ein unerwarteter Vorfall im Zusammenhang mit dem AMD Ryzen 7 9800X3D Prozessor, der bei Gaming-Enthusiasten und Technikfans weltweit großes Interesse weckt, ist aufgetreten. Ein Nutzer erwarb diesen neuesten Chip und fand darin ein völlig anderes und wesentlich älteres Modell vor. Dieser Fall hat die Frage der Sicherheit und Qualitätskontrolle auf großen Online-Handelsplattformen erneut in den Fokus gerückt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Demnach bestellte der Käufer den neuen Flaggschiff-Prozessor von AMD, doch beim Öffnen der Verpackung kam ein Intel Core i9-10900K Chip aus dem Jahr 2020 zum Vorschein. Das Erstaunlichste daran ist, dass die Produktverpackung wie ab Werk versiegelt war und äußerlich keinen Verdacht erregte. Wie ixbt.com berichtet, könnte dieser Fall Teil eines komplexen Betrugsschemas auf dem Prozessormarkt sein.

Wie wurde der Betrug durchgeführt?

Experten vermuten, dass es sich um die Methode der "betrügerischen Rückgabe" (fraudulent return) handelt. Dabei kauft ein skrupelloser Käufer ein teures Produkt, ersetzt das Originalgerät durch ein günstigeres oder älteres Modell und versiegelt die Verpackung geschickt neu. Anschließend wird das Produkt an den Shop zurückgegeben, und der Verkäufer, der auf die Unversehrtheit des Kartons vertraut, bietet es erneut zum Verkauf an.

Für das Opfer ist dies nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern auch ein technisches Problem. Da Motherboards, die für den Ryzen 7 9800X3D vorgesehen sind, auf der AMD-Plattform basieren, ist es absolut unmöglich, einen Intel-Prozessor darin zu installieren. Dies hat die gesamte PC-Build-Planung des Nutzers zunichtegemacht.

Bisher hat die Amazon-Plattform keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall abgegeben. Solche Fälle sind jedoch nicht das erste Mal auf großen Marktplätzen zu beobachten. Zuvor wurden ähnliche Austauschfälle bei Grafikkarten der NVIDIA RTX-Serie und anderen Hochleistungskomponenten registriert.

Empfehlungen für Käufer

Auch Technikbegeisterten in Usbekistan wird empfohlen, vorsichtig zu sein, wenn sie teure Ersatzteile über internationale Plattformen oder lokale Online-Shops bestellen. Experten raten zu folgenden Maßnahmen:

  • Das Produkt in Anwesenheit des Kuriers oder an der Abholstelle öffnen und prüfen;
  • Den Auspackvorgang auf Video aufzeichnen (dies dient später als Beweis);
  • Die Bewertung des Verkäufers und die Kommentare früherer Käufer genau prüfen;
  • Vorsicht bei verdächtig niedrigen Preisen.
Dieser Vorfall zeigt, dass Technologiegiganten und Handelsplattformen ihre Retourensysteme weiter verbessern müssen. Andernfalls können selbst die vertrauenswürdigsten Marken Opfer von Betrügern werden und das Vertrauen der Kunden verlieren.

AMDIntelRyzen 7 9800X3DTechnologieBetrug
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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