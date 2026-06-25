Chelseas Top-Spielmacher Cole Palmer hat sich zu seinem Ausschluss aus dem Kader der englischen Nationalmannschaft für die WM 2026 durch den neuen Cheftrainer Thomas Tuchel geäußert. Nach einer schwierigen, von Verletzungen geprägten Saison wurde der 24-jährige Fußballer überraschend nicht in den WM-Kader berufen. Diese Entscheidung löste hitzige Diskussionen unter den englischen Fußballfans aus. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Goal.com hat Thomas Tuchel beschlossen, beim Beginn einer neuen Ära in der Nationalmannschaft mehr Wert auf die aktuelle sportliche Form als auf vergangene Verdienste der Spieler zu legen. Palmer hatte in der letzten Saison eine schwere Zeit an der Stamford Bridge. Insbesondere eine chronische Hüftverletzung beeinträchtigte sein Spiel erheblich und begrenzte ihn auf nur 11 Tore und 3 Assists in allen Wettbewerben.

Palmers Gelassenheit und neue Pläne

Der derzeit auf Ibiza urlaubierende Fußballer betonte, dass er über die Nichtberufung in die Nationalmannschaft nicht depressiv sei. "Diese Saison war nicht die beste meiner Karriere, aber so ist es nun mal. Ich werde nicht über eine Entscheidung weinen, die nicht mehr geändert werden kann. Den Jungs wünsche ich viel Erfolg beim Turnier", sagte Palmer in seinem Interview. Seinen Worten zufolge wird er das Turnier als gewöhnlicher Fan verfolgen.

Zum ersten Mal seit vier Jahren verbringt Cole Palmer seine Sommerpause in vollständiger Entspannung. Der Spieler nutzt diese Zeit nicht nur zur körperlichen, sondern auch zur mentalen Erholung. Die Zeit mit seiner Familie und engen Freunden hilft ihm, dem Druck des Profifußballs zu entkommen. Er erwähnte sogar, dass er häufig nach Manchester reist, um die Spiele seines Vaters in einer Amateurliga zu verfolgen.

Interessanterweise hat Palmer in seiner Freizeit auch ein eigenes Geschäftsprojekt gestartet. In Anlehnung an seinen berühmten „shivering“ (Zittern)-Torjubel hat er mit der Produktion von gereinigten Eisprodukten unter der Marke „Cole'd“ Ice begonnen. Laut dem Fußballer helfen ihm solche Projekte, vom Fußball abzulenken und eine besondere Verbindung zu den Fans aufzubauen.

Thomas Tuchels mutige Entscheidung zeigt, dass Disziplin und körperliche Verfassung in der englischen Nationalmannschaft nun an erster Stelle stehen. Dass ein talentierter Spieler wie Palmer außen vor bleibt, verdeutlicht, wie stark der Wettbewerb innerhalb des Teams ist. Nun will sich der Fußballer voll und ganz auf die Vorbereitung auf die neue Saison konzentrieren, um seine frühere Form bei Chelsea wiederzufinden.