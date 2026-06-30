Deutschland besiegt: Offizieller Feiertag in Paraguay

Die K.o.-Phase der WM 2026 geht mit unerwarteten und schockierenden Sensationen weiter. Nach einem historischen Sieg über die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale hat der paraguayische Präsident Santiago Peña einen außerordentlichen Feiertag im ganzen Land ausgerufen.

Die Vertreter Südamerikas zeigten gegen einen namhaften Gegner echte Stärke und Willenskraft. Die reguläre Spielzeit und die Verlängerung endeten dramatisch mit einem 1:1-Unentschieden. Im nervenaufreibenden Elfmeterschießen lächelten Glück und Können den Paraguayanern zu — 4:3!

Statistiken des dramatischen Spiels:

Turnierphase Begegnung Ergebnis nach regulärer Spielzeit Elfmeterschießen Endstand WM-2026. Sechzehntelfinale Deutschland — Paraguay 1:1 3:4 Sieg für Paraguay!

"Paraguay gibt niemals auf!"

Überwältigt von diesem historischen Erfolg, wandte sich Staatsoberhaupt Santiago Peña auf seinen Social-Media-Seiten an das Volk und verbarg seine Emotionen nicht:

"Paraguay gibt niemals auf!", schrieb der Präsident in seinem Post.

Zudem erklärte der Politiker Dienstag, den 30. Juni, zu Ehren dieses großen Sieges zu einem offiziellen Feiertag im Land.

Interessanterweise hat das Staatsoberhaupt nach paraguayischem Recht die absolute Befugnis, eine solche Entscheidung zu treffen. Das geltende Gesetz erlaubt es ihm, aus Staatsinteressen oder anlässlich solcher großen nationalen Feierlichkeiten bis zu 3 zusätzliche Feiertage pro Jahr nach eigenem Ermessen festzulegen. Präsident Peña hielt es für angemessen, diese Möglichkeit für den Zauber des Fußballs zu nutzen.

Wer steht dem Weg ins Viertelfinale im Weg?

Nachdem sie einen Giganten wie Deutschland aus dem Turnier geworfen haben, trifft die paraguayische Nationalmannschaft nun (im Achtelfinale) auf den Sieger der Frankreich — Schweden Begegnung, um sich einen Platz im Viertelfinale der WM 2026 zu sichern. Wenn die Mannschaft in diesem Kampfgeist weitermacht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Präsident von Paraguay auch seine restlichen Befugnisse für Feiertage während des Turniers ausschöpft!