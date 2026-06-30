Stürmerkrise bei Chelsea Women: Wer ersetzt Sam Kerr?

Die Londoner Chelsea Women standen im Sommertransferfenster vor einem ernsthaften Problem. Nach dem Abgang der Hauptstürmerin Sam Kerr sucht die Vereinsführung nach einem Starspieler, der ihren Platz würdig ausfüllen kann. Die erfolglosen Verhandlungen der letzten Wochen stellen jedoch die Pläne des Teams für die kommende Saison infrage. Dies berichtet Goal.com berichtet laut Meldung.

Das Hauptziel für das Team unter Sonia Bompastor war Manchester City-Star Khadija Shaw. Eine Zeit lang schien Shaws Wechsel nach London fast sicher, doch die Spielerin entschied sich überraschend für eine Vertragsverlängerung bei ihrem Verein. Dies war der erste und schmerzhafteste Schlag für Chelsea auf dem Transfermarkt.

Aufeinanderfolgende Absagen und Transfer-Misserfolge

Nach Khadija Shaw richteten die Londoner ihr Augenmerk auf das 19-jährige Talent Felicia Schroder, die für den schwedischen Verein Hacken 30 Tore erzielt hatte. Obwohl Chelsea eine Weltrekordsumme für die junge Stürmerin bot, ging Real Madrid als Sieger aus dem Rennen hervor. Letzte Woche gab der Madrid-Club den Transfer von Schroder offiziell bekannt.

Die Serie der Misserfolge endete mit Salma Paralluelo. Die spanische Nationalspielerin, die im Champions-League-Finale für Barcelona einen Doppel erzielte, lehnte das Angebot von Chelsea ebenfalls ab. Laut Goal.com bevorzugt Paralluelo es, ihre Karriere bei einem anderen Top-Club fortzusetzen, was die Blues in eine schwierige Lage bringt.

Statistiken zufolge war die letzte Saison die torärmste Saison für Chelsea in den letzten sieben Jahren. Das Team erzielte in der Women's Super League (WSL) lediglich 44 Tore. Damit verzeichneten sie eine ähnlich geringe Effizienz wie der abgestiegene Leicester City oder Außenseiter West Ham.

Gründe für die Probleme im Angriff

Die Probleme in der Offensive des Teams hängen mit mehreren Faktoren zusammen:

Sam Kerrs Schwierigkeiten, nach einer langfristigen Verletzung wieder in Form zu kommen;

Mayra Ramirez, die aufgrund einer Knieverletzung fast die gesamte Saison verpasste;

Anhaltende Verletzungen von Spielerinnen wie Catarina Macario und Aggie Beever-Jones.

Derzeit stehen Sonia Bompastor als Mittelstürmer nur unerfahrene junge Spielerinnen zur Verfügung. Auch die Verschiebung von Flügelspielerinnen wie Lauren James ins Zentrum brachte nicht die gewünschten Ergebnisse. Wenn Chelsea in den kommenden Wochen keine drastischen Maßnahmen auf dem Transfermarkt ergreift, könnte ihre Teilnahme am Titelkampf in der nächsten Saison infrage stehen.