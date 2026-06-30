Stürmerkrise bei Chelsea Women: Wer ersetzt Sam Kerr?

·17·Sport
Stürmerkrise bei Chelsea Women: Wer ersetzt Sam Kerr?

Die Londoner Chelsea Women standen im Sommertransferfenster vor einem ernsthaften Problem. Nach dem Abgang der Hauptstürmerin Sam Kerr sucht die Vereinsführung nach einem Starspieler, der ihren Platz würdig ausfüllen kann. Die erfolglosen Verhandlungen der letzten Wochen stellen jedoch die Pläne des Teams für die kommende Saison infrage. Dies berichtet Goal.com berichtet laut Meldung.

Das Hauptziel für das Team unter Sonia Bompastor war Manchester City-Star Khadija Shaw. Eine Zeit lang schien Shaws Wechsel nach London fast sicher, doch die Spielerin entschied sich überraschend für eine Vertragsverlängerung bei ihrem Verein. Dies war der erste und schmerzhafteste Schlag für Chelsea auf dem Transfermarkt.

Aufeinanderfolgende Absagen und Transfer-Misserfolge

Nach Khadija Shaw richteten die Londoner ihr Augenmerk auf das 19-jährige Talent Felicia Schroder, die für den schwedischen Verein Hacken 30 Tore erzielt hatte. Obwohl Chelsea eine Weltrekordsumme für die junge Stürmerin bot, ging Real Madrid als Sieger aus dem Rennen hervor. Letzte Woche gab der Madrid-Club den Transfer von Schroder offiziell bekannt.

Die Serie der Misserfolge endete mit Salma Paralluelo. Die spanische Nationalspielerin, die im Champions-League-Finale für Barcelona einen Doppel erzielte, lehnte das Angebot von Chelsea ebenfalls ab. Laut Goal.com bevorzugt Paralluelo es, ihre Karriere bei einem anderen Top-Club fortzusetzen, was die Blues in eine schwierige Lage bringt.

Statistiken zufolge war die letzte Saison die torärmste Saison für Chelsea in den letzten sieben Jahren. Das Team erzielte in der Women's Super League (WSL) lediglich 44 Tore. Damit verzeichneten sie eine ähnlich geringe Effizienz wie der abgestiegene Leicester City oder Außenseiter West Ham.

Gründe für die Probleme im Angriff

Die Probleme in der Offensive des Teams hängen mit mehreren Faktoren zusammen:

  • Sam Kerrs Schwierigkeiten, nach einer langfristigen Verletzung wieder in Form zu kommen;
  • Mayra Ramirez, die aufgrund einer Knieverletzung fast die gesamte Saison verpasste;
  • Anhaltende Verletzungen von Spielerinnen wie Catarina Macario und Aggie Beever-Jones.
Derzeit stehen Sonia Bompastor als Mittelstürmer nur unerfahrene junge Spielerinnen zur Verfügung. Auch die Verschiebung von Flügelspielerinnen wie Lauren James ins Zentrum brachte nicht die gewünschten Ergebnisse. Wenn Chelsea in den kommenden Wochen keine drastischen Maßnahmen auf dem Transfermarkt ergreift, könnte ihre Teilnahme am Titelkampf in der nächsten Saison infrage stehen.

ChelseaFußballTransferSam KerrEngland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Stolz des usbekischen Fußballs: Eldor Shomurodov wird 31Stolz des usbekischen Fußballs: Eldor Shomurodov wird 31Heute, 12:44Jürgen Klopp gibt überraschende Antwort zum Deutschland-KaderJürgen Klopp gibt überraschende Antwort zum Deutschland-KaderHeute, 12:34Manchester City-Chef äußert sich wichtig zu MareskaManchester City-Chef äußert sich wichtig zu MareskaHeute, 12:28Eldor Shomurodov teilt emotionale Gedanken nach der WeltmeisterschaftEldor Shomurodov teilt emotionale Gedanken nach der WeltmeisterschaftHeute, 12:22Neuer benennt Deutschlands Hauptproblem nach sensationärer NiederlageNeuer benennt Deutschlands Hauptproblem nach sensationärer NiederlageHeute, 12:09WM 2026. Achtelfinale. Niederlande — Marokko 1:1 (2:3) (Tore Video)WM 2026. Achtelfinale. Niederlande — Marokko 1:1 (2:3) (Tore Video)Heute, 12:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier