Tesla führt Fahreridentitätsprüfung ein: FSD-Aktivierung ändert sich

Der Marktführer für Elektroautos, Tesla, hat beschlossen, die Nutzungsregeln für sein Full Self-Driving (FSD) System weiter zu verschärfen. Vor der Aktivierung der erweiterten Autopilot-Funktionen wird nun die Identität des Fahrers mithilfe einer Innenraumkamera überprüft. Diese Maßnahme dient der Sicherheit und stellt sicher, dass nur autorisierte Personen das System nutzen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wird die FSD-Funktion blockiert, wenn der Bordcomputer nicht bestätigen kann, dass das Gesicht des Fahrers mit dem im System registrierten Profil übereinstimmt. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung in der Tesla-Mobil-App. Diese Neuerung schränkt die Nutzung des komplexen Autopilot-Systems für unbefugte Personen oder Personen ohne Fahrberechtigung ein.

Eine neue Stufe der Sicherheit und Kontrolle

Tesla verbessert das FSD-System kontinuierlich. Diese Technologie ermöglicht es dem Fahrzeug, sich in komplexen städtischen Umgebungen unabhängig zu bewegen, einschließlich des Durchfahrens von Kreuzungen, dem Ausführen von Abbiegevorgängen und der Beachtung von Ampelsignalen. Das System ist jedoch nicht vollständig autonom und erfordert die ständige Aufmerksamkeit des Fahrers.

Das neue Identifikationssystem dient dazu, die Verantwortung des Fahrers zu erhöhen. Während das FSD-System zuvor nur überwachte, ob der Blick des Fahrers auf der Straße lag, erkennt es nun genau, wer am Steuer sitzt. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, die Tesla-Fahrzeuge vermieten, oder für Familien mit mehreren Nutzern.

Abonnementmodell und technologische Möglichkeiten

Zur Erinnerung: Tesla hat kürzlich das Verkaufsmodell für FSD geändert und ist auf ein vollständiges Abonnement-System umgestiegen. Nutzer können nun eine monatliche Gebühr für diese Funktion zahlen, was die Technologie zugänglicher macht. Der Identifikationsprozess hilft zudem, die Rechte des abonnierenden Nutzers zu schützen.

Die Funktionen des FSD-Systems umfassen:

Erweiterte Visualisierung der Umgebung;

Komplexe Navigation innerhalb der Stadt;

Präzise Erkennung von Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen;

Schnelle Entscheidungsfindung in Notsituationen.

In Anbetracht des wachsenden Interesses an Tesla-Fahrzeugen auf dem Markt in Usbekistan sind diese Aktualisierungen auch für lokale Fahrer relevant. Diese Funktion, die über ein Software-Update eingeführt wird, fordert die Fahrer auf, stets wachsam zu bleiben und die persönliche Verantwortung bei der Steuerung des Fahrzeugs nicht zu vergessen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Schritt von Tesla ein wichtiger Meilenstein bei der Regulierung autonomer Fahrtechnologien ist. Neben der technologischen Überlegenheit strebt das Unternehmen eine strikte Kontrolle der Einhaltung der Straßenverkehrssicherheitsregeln an.