Barcelona kehrt für die neue Saison zum klassischen Stil zurück (Foto)

Der FC Barcelona hat offiziell sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 vorgestellt.

Obwohl das neue Trikot den traditionellen Blaugrana-Stil der Katalanen beibehält, besticht es durch leuchtende Farben, goldene Details und ein modernes Design.

Klassische Farben in neuem Look

Das Herzstück des neuen Trikots bilden die historischen vertikalen roten und blauen Streifen des FC Barcelona.

Diesmal haben die Designer den Streifen jedoch einen moderneren Touch verliehen. Helle blaue Details zwischen den roten und dunkelblauen Farben verleihen dem Trikot ein dynamisches Aussehen.

Auch an den Ärmeln und an den Seiten des Trikots wurden verschiedene Blautöne verwendet.

Goldene Details

Auf dem neuen Trikot sind das Nike-Logo und das Logo des Hauptsponsors Spotify in Gold gehalten.

Diese Details verleihen dem Trikot ein luxuriöseres und festlicheres Aussehen. Das Logo von Midea ist auf dem Ärmel platziert.

Das Vereinswappen wurde in seinen traditionellen Farben belassen und befindet sich auf der linken Brustseite.

„Blaugrana-Herzschlag“

In den Präsentationsmaterialien wird besonderer Wert auf den Ausdruck „Batec blaugrana“ gelegt. Dieses Konzept steht für die Liebe zum FC Barcelona und den Herzschlag der Blaugrana.

Zudem verwendet die Werbekampagne den katalanischen Slogan:

„La passió que ens mou“

Dieser Satz lässt sich als „Die Leidenschaft, die uns bewegt“ übersetzen.

Spieler posieren im neuen Trikot

An der Präsentation nahmen mehrere Schlüsselspieler der ersten Mannschaft des FC Barcelona teil.

Die Fotos zeigen deutlich verschiedene Aspekte des neuen Trikots, die Harmonie der Farben auf dem Trikot und die Platzierung der Sponsorenlogos.

Auf einigen Aufnahmen sind die Spieler zusammen zu sehen, auf anderen wurden sie einzeln im neuen Trikot fotografiert.

Wie wird das Urteil der Fans ausfallen?

Das neue Heimtrikot des FC Barcelona verbindet die für die Vereinsgeschichte typischen klassischen Farben mit einem modernen Design.

Die goldenen Logos und die hellblauen Details unterscheiden das Trikot von denen der vorangegangenen Saisons.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Wie sehr wird das neue Design den Fans des FC Barcelona gefallen?