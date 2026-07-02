11-jähriger Junge stirbt nach Fledermaus-Kontakt an Tollwut

·9·Welt
11-jähriger Junge stirbt nach Fledermaus-Kontakt an Tollwut

Ein 11-jähriger Junge in Kanada ist nach einem Vorfall mit einer Fledermaus an Tollwut gestorben. Dies berichtete das Canadian Medical Association Journal Magazin.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall im Jahr 2024 in einem Ferienhaus in der Provinz Ontario. Als der Junge nachts aufwachte, saß eine Fledermaus auf seiner Nase und seinem Mund. Er stieß das Tier herunter, und sein Vater fing es ein und setzte es nach draußen.

Da der Junge keine sichtbaren Verletzungen hatte, suchten die Eltern keinen Arzt auf. Doch 19 Tage später traten Taubheitsgefühle und Schwellungen in seinem Gesicht auf. Die Ärzte vermuteten zunächst andere Krankheiten, doch der Zustand des Jungen verschlechterte sich schnell mit Fieber, Schluckbeschwerden und Bewusstseinsstörungen.

Ärzte der Universität Manitoba vermuteten Tollwut, was durch spätere Tests bestätigt wurde. Zudem identifizierte die kanadische Lebensmittelinspektionsbehörde das für Fledermäuse typische Tollwutvirus.

Leider verstarb der Junge 17 Tage nach seiner Krankenhauseinweisung.

Experten betonen, dass Tollwut in Kanada sehr selten vorkommt. Seit 1924 sind im Land 28 Menschen an dieser Krankheit gestorben. Ärzte erinnern daran, dass nach jedem direkten Kontakt mit einer Fledermaus sofort eine medizinische Untersuchung erfolgen muss, da Tollwut nach dem Auftreten von Symptomen fast unheilbar ist.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

PFA: Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen TorhüterPFA: Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen TorhüterHeute, 12:46Warum färbte sich der Himmel nach dem Erdbeben in Venezuela blutrotWarum färbte sich der Himmel nach dem Erdbeben in Venezuela blutrotHeute, 12:10Einfaches Spielzeug verätzt sofort die Haut eines 7-jährigen MädchensEinfaches Spielzeug verätzt sofort die Haut eines 7-jährigen MädchensHeute, 12:0738 Parasiten im Gehirn einer Frau nach Indienreise entdeckt38 Parasiten im Gehirn einer Frau nach Indienreise entdecktHeute, 11:57VAE weltweit führend bei VermögensungleichheitVAE weltweit führend bei VermögensungleichheitGestern, 23:266-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teil6-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teilGestern, 22:49
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet