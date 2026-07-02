Tesla Optimus bereit für die Produktion: Elon Musk eröffnet die fortschrittlichste Roboterfabrik der Welt

Tesla hat sein Projekt für humanoide Roboter, Optimus, auf eine neue Stufe gehoben. Firmenchef Elon Musk teilte in den sozialen Medien ein neues Foto aus dem Werk in Fremont. Das Bild zeigt, dass die Tesla-Flaggschiffe Model S und Model X nun durch eine Roboter-Fertigungslinie ersetzt wurden. Dies ist nicht nur ein technologisches Upgrade, sondern ein Zeichen für die Neuausrichtung der Kernstrategie des Unternehmens. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Werk in Fremont nimmt einen wichtigen Platz in der Geschichte von Tesla ein. Es wurde 2010 von dem Joint Venture NUMMI zwischen Toyota und GM übernommen und ist seit 2012 das wichtigste Produktionszentrum des Unternehmens. Nun werden hier die komplexesten und fortschrittlichsten humanoiden Roboter der Welt montiert. Laut ixbt.com dauerte die Umstellung der Fahrzeuglinie auf ein Roboter-Produktionssystem nur vier Monate.

Rekordverdächtige Transformation

Elon Musk beschrieb den Prozess als "unglaublich schnell". Die Fahrzeugmontagelinien wurden komplett demontiert und durch modulare Anlagen aus Deutschland sowie Dutzende neuer Komponentenlinien ersetzt. Dieses neue System ist auf die Montage komplexer Teile für Optimus Gen 3 Roboter spezialisiert, einschließlich Aktuatoren und Batterien.

Jeder Optimus-Roboter besteht aus etwa 10.000 einzigartigen Teilen, was den Produktionsprozess erheblich verkompliziert. Daher wird in der Anfangsphase mit einem langsamen Anstieg des Produktionsvolumens gerechnet. Langfristig plant Tesla jedoch, die Kapazität dieser Linie in Fremont auf 1 Million Roboter pro Jahr zu steigern.

Zukunftspläne und erwartete Preise

Das Tesla-Management ist der Ansicht, dass Optimus das umfangreichste Produkt in der Geschichte des Unternehmens werden wird. Laut Musks Prognosen könnte die zukünftige Nachfrage nach diesen Robotern 20 Milliarden Einheiten übersteigen. Das wäre mehr als bei jedem anderen technologischen Gerät in der Geschichte der Menschheit. Die Hauptaufgabe der Roboter wird darin bestehen, den Menschen nicht nur in der Industrie, sondern auch im Alltag zu unterstützen.

Gemäß den vom Unternehmen festgelegten Plänen:

Die Massenproduktion der Optimus-Roboter beginnt diesen Sommer;

Der erste Verkauf wird voraussichtlich bis Ende 2027 starten;

Der Preis für einen Roboter wird auf etwa 20.000 bis 30.000 Dollar geschätzt.

Elon Musk betonte zudem, dass Optimus-Technologien und Neuralink-Chips harmonisch zusammenarbeiten werden. Diese Cyber-Technologien ermöglichen es, die körperlichen Fähigkeiten des Menschen wiederherzustellen oder zu erweitern. Heute gilt das Modell Optimus Gen 3 als der fortschrittlichste Roboter der Welt, und es wird erwartet, dass er in den kommenden Jahren den Arbeitsmarkt und das tägliche Leben revolutionieren wird.