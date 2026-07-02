PFA: Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen Torhüter

·56·Welt
PFA: Israelische Streitkräfte erschießen palästinensischen Torhüter

Der palästinensische Torhüter Salim al-Ashqar wurde infolge eines weiteren Angriffs der israelischen Armee im Gazastreifen getötet. Dies berichtete der Sender TRT unter Berufung auf den palästinensischen Fußballverband (PFA).

Der 32-jährige Fußballer wurde in der Stadt Al-Qarara im Gazastreifen erschossen. Laut dem palästinensischen Fußballverband ist er einer von mehr als 1.000 palästinensischen Sportlern, die seit Beginn der Militäroperationen im Oktober 2023 getötet wurden.

Es wurde berichtet, dass Salim al-Ashqar erst vor fünf Monaten geheiratet hatte und gemeinsam mit seiner Frau sehnsüchtig auf die Geburt ihres ersten Kindes wartete.

Auch der chilenische Fußballclub Deportivo Palestino gab eine Erklärung zum Tod des Fußballers ab.

"Wir sind tief betrübt über den tragischen Tod des 32-jährigen palästinensischen Torhüters Salim al-Ashqar. Er wurde von der israelischen Armee getötet. Dass sich solche Ereignisse fortsetzen, ist zutiefst besorgniserregend. Wir fordern Gerechtigkeit und den herbeigeführten Frieden", heißt es in der am 1. Juni veröffentlichten Erklärung des Clubs.

Im Laufe seiner Karriere spielte der verstorbene Fußballer als Torhüter für den Club Khan Yunis Services. Zudem war er für die Sportclubs Al-Aqsa und Al-Musaddar im Gazastreifen aktiv.

Zudem nahm die israelische Regierung im Juni Rend Halawani fest, eine 20-jährige Spielerin der palästinensischen Frauennationalmannschaft. Sie wurde am 2. Juni zur Befragung nach Jerusalem geladen und sollte bis zum 5. Juni in Haft bleiben. Die Polizei hat die gegen sie erhobenen Vorwürfe nicht bekannt gegeben.

Der palästinensische Fußballverband verurteilte diesen Vorfall und bezeichnete ihn als Teil eines systematischen Drucks auf palästinensische Sportler.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

11-jähriger Junge stirbt nach Fledermaus-Kontakt an Tollwut11-jähriger Junge stirbt nach Fledermaus-Kontakt an TollwutHeute, 13:05Warum färbte sich der Himmel nach dem Erdbeben in Venezuela blutrotWarum färbte sich der Himmel nach dem Erdbeben in Venezuela blutrotHeute, 12:10Einfaches Spielzeug verätzt sofort die Haut eines 7-jährigen MädchensEinfaches Spielzeug verätzt sofort die Haut eines 7-jährigen MädchensHeute, 12:0738 Parasiten im Gehirn einer Frau nach Indienreise entdeckt38 Parasiten im Gehirn einer Frau nach Indienreise entdecktHeute, 11:57VAE weltweit führend bei VermögensungleichheitVAE weltweit führend bei VermögensungleichheitGestern, 23:266-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teil6-tägige Trauerzeit im Iran: Delegation aus Usbekistan nimmt teilGestern, 22:49
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet