30 Mücken pro Sekunde: Lasergerät zur Mückenbekämpfung in China entwickelt

Ein chinesisches KI-Startup hat ein neues Gerät zur Mückenbekämpfung entwickelt. Das System erkennt Insekten automatisch und eliminiert sie mittels eines Laserstrahls.

Für dieses Projekt wurden etwa 3 Millionen Dollar eingesammelt, unterstützt von über 4.000 Nutzern aus mehr als 50 Ländern weltweit.

Das Gerät scannt Bewegungen in der Luft über ein neuronales Netzwerk. Sobald die Position einer Mücke bestimmt ist, wird ein Laserstrahl darauf gerichtet. Die Entwickler geben an, dass das Gerät sowohl im Innen- als auch im Außenbereich funktioniert.

Berichten zufolge kann das System bis zu 30 Mücken pro Sekunde eliminieren. Die Reichweite des Geräts umfasst eine Distanz von bis zu 3 Metern.