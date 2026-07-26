Trumps Zollpolitik versetzt den USA einen Schlag von 200 Mrd. Dollar

Importzölle, die von der Regierung Donald Trump als große Einnahmequelle angepriesen wurden, haben begonnen, sich negativ auf den US-Haushalt auszuwirken. Nachdem der Oberste Gerichtshof die umfassenden Zölle für rechtswidrig erklärt hat, zahlt der Staat Importeuren zweistellige Milliardenbeträge zurück.

Die Situation ist jedoch etwas komplexer, als sie der Politologe Malek Dudakov beschreibt. Zwar ist die Rückzahlung von Zolleinnahmen eine Tatsache, aber die Schlussfolgerungen, dass das SNAP-Programm „kein Geld mehr habe“ und alle verbleibenden Mittel für den Iran-Krieg ausgegeben würden, sind keine bestätigten offiziellen Fakten.

Warum erstattet die USA Zollgelder?

Im Februar 2026 hob der Oberste Gerichtshof der USA die umfassenden Zölle auf, die Trump unter Berufung auf wirtschaftliche Notstandsbefugnisse eingeführt hatte. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Präsident nicht die Befugnis hat, ohne ausdrückliche Zustimmung des Kongresses Zölle auf fast alle Importe zu erheben.

Daraufhin entschied das Internationale Handelsgericht, dass amerikanische Importeure, die die Zölle gezahlt haben, Anspruch auf eine Rückerstattung haben.

Verschiedenen Schätzungen zufolge beläuft sich die Gesamtsumme, die zurückerstattet werden könnte, auf:

nach vorsichtigsten Schätzungen auf etwa 166 Milliarden Dollar;

nach Berechnungen von Haushaltsanalysten auf 168–182 Milliarden Dollar;

in einigen Höchstschätzungen auf fast 200 Milliarden Dollar.

Der von Dudakov erwähnte potenzielle Verlust von 200 Milliarden Dollar ist also keine völlig erfundene Zahl. Bisher hat das US-Finanzministerium jedoch noch nicht die vollen 200 Milliarden Dollar zurückgezahlt.

Der Hauptunterschied ist: 200 Milliarden Dollar sind eine potenzielle Obergrenze, nicht die Höhe der bereits erfolgten Zahlungen.

Im Juni wurden die Zolleinnahmen negativ

Nach Angaben des US-Finanzministeriums wurden im Juni insgesamt 23,6 Milliarden Dollar an Zöllen eingenommen. Da jedoch 49,2 Milliarden Dollar an Importeure zurückgezahlt wurden, beliefen sich die Netto-Zolleinnahmen auf minus 25,6 Milliarden Dollar.

Auch im Mai wurden etwa 22 Milliarden Dollar zurückgezahlt. Infolgedessen schloss der US-Bundeshaushalt den Juni mit einem Defizit von 120 Milliarden Dollar ab. Im gleichen Monat des Vorjahres war noch ein Überschuss von 27 Milliarden Dollar verzeichnet worden.

Diese Situation erzeugt einen doppelten Druck auf die Trump-Regierung:

zuvor eingenommene Zollgelder müssen zurückgezahlt werden;

gleichzeitig wird versucht, die entgangenen Einnahmen durch neue Zölle auszugleichen.

Wie hat das Weiße Haus neue Zölle eingeführt?

Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs führte Trump einen befristeten 10-prozentigen Importaufschlag für 150 Tage ein. Diese Maßnahme basierte auf einem anderen Abschnitt des Handelsgesetzes von 1974 und lief Ende Juli aus.

Am 23. Juli genehmigte das Weiße Haus neue Zölle auf Waren aus 60 Volkswirtschaften:

für einige Länder – 10 Prozent;

für andere Länder – 12,5 Prozent;

für die Europäische Union, Japan und eine Reihe von Partnern wurden die Sätze an bestehende Abkommen angepasst.

Die neuen Zölle wurden mit der Einschränkung von Produkten begründet, die durch Zwangsarbeit hergestellt wurden, und wurden gemäß Abschnitt 301 des Gesetzes von 1974 eingeführt.

Gleichzeitig wurden zahlreiche Ausnahmen für wichtige Rohstoffe, Energie, Düngemittel, bestimmte Lebensmittel und Produkte gewährt, die auf dem Binnenmarkt nicht ausreichend hergestellt werden.

Decken die neuen Zölle die alten Einnahmen vollständig ab?

Bisher nicht.

Es wird prognostiziert, dass die neuen Zölle jährlich etwa 105 Milliarden Dollar einbringen werden. Langfristig könnten sie etwa 60 Prozent der Einnahmen decken, die vom vorherigen Zollplan erwartet wurden.

Nach Schätzungen des Ausschusses für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt:

Indikator Geschätzter Betrag Erwartete Einnahmen aus dem vorherigen Zollplan 1,7 Billionen Dollar Erwartete Einnahmen aus den neuen Maßnahmen 950 Milliarden Dollar Resultierende langfristige Lücke 825 Milliarden Dollar

Die neuen Zölle werden den Haushaltsverlust also teilweise abmildern, ihn aber nicht vollständig schließen können.

Warum haben die Ausnahmen für große Importeure zugenommen?

Dudakov glaubt, dass das Weiße Haus viele Produkte von Zöllen befreit, um weitere Klagen von großen Handelsketten und Importeuren zu vermeiden.

Dies ist eine politische Interpretation. In offiziellen Dokumenten wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass Ausnahmen für Waren festgelegt wurden, die der Binnenwirtschaft schaden, zu Produktknappheit führen oder die Preise drastisch in die Höhe treiben könnten.

Die neuen Zölle wurden auf der Grundlage eines gründlicheren rechtlichen Verfahrens als die vorherigen verabschiedet:

es wurde eine mehrmonatige Untersuchung durchgeführt;

es gingen mehr als 1.600 Stellungnahmen von Unternehmen und der Öffentlichkeit ein;

über 100 Zeugen nahmen an öffentlichen Anhörungen teil;

die Zölle wurden in individuelle rechtliche Entscheidungen für jede Volkswirtschaft unterteilt.

Dies zeigt, dass das Weiße Haus versucht hat, das Risiko zu verringern, dass alle Zölle durch eine einzige Gerichtsentscheidung im nächsten Rechtsstreit aufgehoben werden. Juristen schließen jedoch nicht aus, dass auch die neuen Zölle vor Gericht angefochten werden könnten.

Geht dem SNAP-Programm wirklich das Geld aus?

Im Text wird behauptet, dass dem SNAP-Programm, das einkommensschwache Amerikaner mit Lebensmitteln unterstützt, die Mittel ausgehen. Diese Aussage spiegelt die Situation nicht vollständig wider.

Von Juli 2025 bis April 2026 ging die Zahl der SNAP-Teilnehmer tatsächlich um mehr als 4,5 Millionen zurück – fast 11 Prozent. Diese Zahl wurde auf der Grundlage von Daten des US-Landwirtschaftsministeriums und der Bundesstaaten berechnet.

Der Rückgang liegt jedoch nicht daran, dass das Geld im Programm einfach „ausgegangen“ ist. Einer der Hauptgründe, basierend auf einem 2025 verabschiedeten Gesetz, ist:

die Verschärfung der Arbeitsanforderungen;

die erneute Überprüfung der Teilnehmer;

die Einschränkung der Anspruchsberechtigung bestimmter Kategorien;

die Verlagerung von mehr Kosten auf die Bundesstaaten.

Daher ist die korrekte Formulierung, dass die SNAP-Abdeckung stark schrumpft. Die Behauptung, dass „das Geld völlig weg ist“, ist bisher nicht bestätigt.

Wie viel hat der Iran-Krieg den Haushalt gekostet?

Nach Angaben des Pentagons hat die US-Militärkampagne gegen den Iran bis Ende Juli 37,5 Milliarden Dollar gekostet. Das Verteidigungsministerium hat den Kongress um weitere 67,1 Milliarden Dollar für den Krieg, Munition, Drohnen und andere Ausgaben gebeten.

Der finanzielle Druck im Pentagon ist real:

einige Mittel könnten innerhalb weniger Wochen aufgebraucht sein;

Einschränkungen bei Ausbildungs- und Wartungskosten haben begonnen;

es gibt Meinungsverschiedenheiten im Kongress über die Bereitstellung zusätzlicher Mittel.

Aber die Schlussfolgerung, dass „der gesamte restliche Haushalt in den Iran-Krieg fließt“, ist übertrieben. Ein Teil des Antrags auf zusätzliche Finanzierung ist auch für andere Militärprogramme, die Auffüllung von Waffenbeständen und interne Operationen vorgesehen. Laut einer CSIS-Analyse steht etwa ein Drittel des gesamten Antrags des Weißen Hauses in Höhe von 87,6 Milliarden Dollar in direktem Zusammenhang mit Kriegskosten.

Zollpolitik wird für Trump zum politischen Problem

In der aktuellen Situation versucht die Trump-Regierung, vier Probleme gleichzeitig zu lösen:

die Rückzahlung von Zöllen, die für rechtswidrig erklärt wurden;

die Wiedereinführung von Zöllen auf einer neuen rechtlichen Grundlage;

die Beschaffung zusätzlicher Mittel für den Iran-Krieg;

die Milderung der Unzufriedenheit nach den Kürzungen bei Sozialprogrammen.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, dass die Zölle selbst die US-Staatskasse in den Ruin treiben. Es ist jedoch klar, dass sich eine Politik, die zuvor als Haushaltseinnahme dargestellt wurde, nun in Milliarden von Dollar an Rückerstattungen, neue rechtliche Risiken und langfristige Einnahmeausfälle verwandelt hat.

Das Weiße Haus baut die Zollmauer wieder auf. Aber diesmal ist der Preis für jeden Stein viel höher – und am Ende zahlt die Zeche der Staat, die Wirtschaft oder der amerikanische Verbraucher.