Menschen auf der Flucht vor der Hitze in China ruhen sich in der U-Bahn aus

In einigen Regionen Chinas haben die Lufttemperaturen Rekordwerte erreicht, und die Bevölkerung sucht nach verschiedenen Wegen, um der Gluthitze zu entkommen. Vor allem klimatisierte U-Bahn-Stationen und Waggons sind zu temporären kühlen Zufluchtsorten für die Menschen geworden.

In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen, wie einige Bürger sich an U-Bahn-Stationen hinlegen und ausruhen, während andere mit ihren Familien zusammensitzen, Karten spielen oder sich unterhalten. Wegen der großen Hitze draußen versuchen viele, sich so oft wie möglich an kühlen Orten aufzuhalten.

Die Tatsache, dass klimatisierte U-Bahn-Stationen nicht nur als Transportmittel, sondern auch als Zufluchtsort vor der Hitze dienen, wird unter Internetnutzern rege diskutiert.