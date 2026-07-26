Unerwarteter Gast am Flughafen New York: Waschbär fällt von der Decke (Video)

Ein unerwarteter und amüsanter Vorfall ereignete sich am Terminal A des LaGuardia Flughafens in New York. Eine Deckenplatte in der Nähe des Schalters der Fluggesellschaft Spirit Airlines öffnete sich plötzlich, und ein Waschbär fiel heraus.

Überwachungskameras zeigen, wie der verängstigte Waschbär einige Sekunden lang an Stromkabeln hing, bevor er auf den Boden stürzte. Sein plötzliches Auftauchen sorgte am Flughafen für echtes Chaos. Passagiere und Mitarbeiter liefen unter Schreien in verschiedene Richtungen davon.

Dennoch nahmen einige Passagiere den Vorfall im Nachhinein mit Humor und meinten, dass der Waschbär dem langweiligen Warten auf den Flug zumindest etwas Abwechslung gebracht habe.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Auch der Waschbär überlebte und wurde kurz darauf von Tierschutzmitarbeitern sicher eingefangen.

Die Flughafenverwaltung beschränkte sich nach dem Vorfall darauf, den Tierschutzdienst zu rufen. Den Passagieren wurden keine Rabatte, Entschädigungen oder andere Vergünstigungen gewährt.

Bislang ist unklar, wie der Waschbär in den Deckenbereich des Flughafengebäudes gelangt ist. Experten untersuchen die Ursachen und ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um solche unerwarteten Vorfälle in Zukunft zu verhindern.