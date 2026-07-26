Im Stadtderby von Taschkent sorgte ein einziger präziser Schuss sowohl für die Entscheidung als auch für neue Spannung im Meisterschaftskampf. Pakhtakor bezwang Bunyodkor auswärts knapp und rückte Tabellenführer Neftchi dichter auf die Pelle.

In einer hart umkämpften und intensiven Partie sicherte Dostonbek Hamdamov den „Löwen“ mit seinem Tor zu Beginn der zweiten Halbzeit die drei Punkte.

Vorsichtiger Fußball in der ersten Halbzeit

Im Topspiel des 14. Spieltags der Usbekischen Super League trafen Bunyodkor und Pakhtakor aufeinander.

Wie für das Taschkent-Derby üblich, gingen beide Teams in der Anfangsphase kein großes Risiko ein. Es gab viele Zweikämpfe im Mittelfeld, und die Spieler versuchten, Fehler des Gegners auszunutzen.

Während Pakhtakor mehr Ballbesitz anstrebte, lauerte Bunyodkor auf schnelle Konter, um Gefahr auszustrahlen. Bis zur Pause konnte jedoch keine Mannschaft ein Tor erzielen.

Resan legt vor, Hamdamov vollendet

Die spielentscheidende Szene ereignete sich kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit.

In der 49. Minute setzte der irakische Mittelfeldspieler Bashar Resan den Angriff mit einem präzisen Pass fort. Dostonbek Hamdamov nutzte die Gelegenheit und versenkte den Ball im Tor von Bunyodkor — 0:1.

Das genaue Zuspiel von Bashar Resan und Hamdamovs kaltschnäuziger Abschluss entschieden das Derby.

Nach dem Rückstand warf Bunyodkor alles nach vorne, um auszugleichen. Die Gastgeber nahmen einige Wechsel vor, um die Offensive zu stärken, doch die Defensive von Pakhtakor hielt dem Druck stand.

Die Gäste brachten den Vorsprung über die Zeit und gewannen das Derby mit 1:0. Das Endergebnis der Partie wurde auch in den offiziellen Sportstatistiken festgehalten.

Spannung im Titelrennen spitzt sich zu

Dieser Sieg war für Pakhtakor weit mehr als nur drei gewöhnliche Punkte. Das Team nutzte die Chance, den Rückstand auf den Meisterschaftsrivalen Neftchi zu verkürzen.

Vor dem 14. Spieltag führte Neftchi die Tabelle mit 34 Punkten an, gefolgt von Pakhtakor mit 30 Zählern. Durch den Derbysieg kommen die „Löwen“ nun auf 33 Punkte und liegen nur noch einen Zähler hinter dem Spitzenreiter.

Im Meisterschaftskampf hat nun jedes Spiel noch mehr Gewicht. Ein einziges Unentschieden oder eine Niederlage könnte an der Tabellenspitze für einen Wechsel sorgen.

Bunyodkor blieb bei 19 Punkten stehen. Obwohl das Team gut in die Saison gestartet war, lässt es nach den jüngsten Ergebnissen im Kampf um die Spitzenplätze wertvolle Zähler liegen.

Hamdamov schlägt in einem weiteren wichtigen Spiel zu

Dostonbek Hamdamov entwickelt sich in dieser Saison zu einem der wichtigsten Leistungsträger bei Pakhtakor. Er zeichnet sich durch seinen Einsatz auf dem Flügel, kluge Laufwege in den Strafraum und Kaltschnäuzigkeit in entscheidenden Momenten aus.

Auch das eingespielte Zusammenspiel mit Bashar Resan ist zu einer echten Waffe im Offensivspiel geworden. Die Zuspiele des Irakers und Hamdamovs Dynamik stellen die gegnerische Abwehr vor große Probleme.

Im offiziellen Aufgebot von Pakhtakor agiert Hamdamov als linker Mittelfeldspieler, während Bashar Resan zu den Schlüsselspielern in der offensiven Linie gehört.

Spielergebnis

Usbekische Super League, 14. Spieltag

Bunyodkor — Pakhtakor — 0:1

Tor:

Dostonbek Hamdamov, 49. Minute;

Torvorlage — Bashar Resan.

Mit dem Derbysieg hat Pakhtakor neues Feuer in den Titelkampf gebracht. Ein Ausrutscher von Neftchi könnte die „Löwen“ nun an die Tabellenspitze bringen.

Glaubt ihr, dass Neftchi den Meistertitel verteidigt oder holt sich Pakhtakor die Tabellenführung?