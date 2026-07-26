Federico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet Wechselsgerüchte

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Federico Chiesa bestätigt Verbleib in Liverpool: Italienischer Star beendet Wechselsgerüchte

Federico Chiesas, der italienische offensive Mittelfeldspieler des FC Liverpool, hat den verschiedenen Wechselsgerüchten um seine Zukunft in letzter Zeit ein Ende gesetzt. Der Spieler gab offiziell bekannt, dass er beim englischen Klub glücklich ist und seine volle Konzentration auf die neue Saison richtet. Diese Erklärung ist vor allem vor dem Hintergrund des Interesses von Vereinen der italienischen Serie A von großer Bedeutung. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Anfangszeit in England war für Chiesa, der im August 2024 für 12,5 Millionen Pfund von Juventus nach Merseyside gewechselt war, nicht einfach. Aufgrund von Verletzungen und Formkrisen konnte er sich keinen Stammplatz erobern. Mit der Ankunft des neuen Cheftrainers Andoni Iraola wird jedoch ein neues Kapitel in der Karriere des Spielers erwartet. Chiesa hat beschlossen, sich genau unter dem neuen Trainer zu beweisen.

Neuer Trainer und taktische Änderungen

Nach dem Freundschaftsspiel gegen Sunderland, das mit einem 4:2-Sieg endete, sprach Chiesa mit Journalisten. Er betonte, dass Andoni Iraola ihn nicht auf seiner gewohnten Flügelposition, sondern als Mittelstürmer teste. Obwohl diese taktische Änderung für den Spieler unerwartet war, zeigte er sich bereit, zum Wohl der Mannschaft auf jeder Position zu spielen.

„Im Moment bin ich sehr glücklich, in Liverpool zu sein. Ich mag diesen Verein, die Fans und die Atmosphäre hier. Ich arbeite mit ganzer Kraft daran, meine Fähigkeiten zu zeigen. Im Moment habe ich nur Liverpool und die kommenden Spiele im Kopf“, betonte Federico Chiesa in seinem Interview.

Dem Bericht von Goal.com zufolge fordert der neue Trainer Andoni Iraola von der Mannschaft hohe Intensität und aggressives Pressing auf jedem Zentimeter des Spielfelds. Chiesa erwähnte, dass er mit dem Trainer hauptsächlich über taktische Schemata und das Pressing gegen den Gegner gesprochen habe, während tiefgehende Verhandlungen über die langfristige Zukunft noch nicht stattgefunden hätten. Dennoch betonte der Spieler, dass er die Anforderungen des Trainers verstanden habe.

In der vergangenen Saison belegte Liverpool den fünften Platz in der englischen Premier League und sicherte sich knapp einen Champions-League-Platz. In der neuen Saison sind der Mannschaft sowohl in der heimischen Meisterschaft als auch auf europäischer Bühne hohe Ziele gesteckt. Chiesa strebt an, direkt an diesen Erfolgen teilzuhaben und einer der Hauptführer des Teams zu werden.

Die Entscheidung des italienischen Spielers war eine positive Nachricht für die Liverpool-Fans. Die starke Konkurrenz im Sturm und die moderne Fußballphilosophie des neuen Trainers könnten Chiesa die Möglichkeit geben, seine besten Qualitäten zu zeigen. Nun hängt alles davon ab, wie sich der Spieler in der Saisonvorbereitung präsentiert.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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