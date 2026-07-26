Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?

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Al-Nassr drohen 213 Millionen Dollar: Stehen Transfers vor dem Stopp?

Cristiano Ronaldo und sein ambitionierter Verein Al-Nassr stehen unter starkem finanziellem Druck. Saudischen Medienberichten zufolge belaufen sich die Verbindlichkeiten des Klubs auf über 800 Millionen Riyal – etwa 213 Millionen US-Dollar –, was die Sommertransfers nahezu eingefroren hat.

Nun werden drei drastische Maßnahmen zur Rettung des Klubs diskutiert. Dazu gehören die Einschränkung der Managementbefugnisse und der Verkauf eines Teils von Al-Nassr an einen neuen Investor.

Woher stammen die Schulden?

Berichten der saudi-arabischen Zeitung Al-Riyadiah zufolge haben die finanziellen Verpflichtungen von Al-Nassr die Marke von 800 Millionen Riyal überschritten. Der Großteil davon soll auf Transfer- und Finanzentscheidungen der Vorsaison zurückzuführen sein.

Es ist zu beachten, dass es sich hierbei um Medienberichte auf Basis von Quellen und nicht um einen offiziell veröffentlichten Prüfbericht des Klubs handelt. Dennoch zeigt sich die Ernsthaftigkeit der Lage darin, dass Al-Nassr Schwierigkeiten hat, neue Spieler zu registrieren.

Es hieß, der Klub könne neue Transfers nur dann tätigen, wenn er über eigene Einnahmen genügend Mittel erwirtschafte.

Obwohl Al-Nassr sogar eine grundsätzliche Einigung mit dem Mallorca-Mittelfeldspieler Samu Costa erzielt hatte, konnte der Transfer Berichten zufolge wegen finanzieller Einschränkungen nicht abgeschlossen werden.

250 Millionen Euro in zwei Jahren ausgegeben

Daten von Transfermarkt verdeutlichen, wie enorm die Ausgaben der Transferpolitik des Klubs waren.

In der Saison 2024/25 hat Al-Nassr:

  • 140,35 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben;

  • 20,12 Millionen Euro aus Spielerverkäufen eingenommen;

  • ein Transferdefizit von 120,23 Millionen Euro verzeichnet.

Und in der Saison 2025/26:

  • beliefen sich die Transferausgaben auf 110,47 Millionen Euro;

  • betrugen die Einnahmen aus Spielerverkäufen 14,4 Millionen Euro;

  • lag das Minus bei 96,08 Millionen Euro.

Folglich hat der Klub in den letzten beiden Spielzeiten fast 250,8 Millionen Euro ausgegeben und durch Verkäufe nur rund 34,5 Millionen Euro eingenommen. Der Netto-Transferverlust beläuft sich auf über 216 Millionen Euro.

Drei Pläne zur Rettung des Klubs in Vorbereitung

Berichten zufolge prüft der Saudi-arabische Staatsfonds, der 75 Prozent der Anteile an Al-Nassr hält, drei Richtungen, um die Kontrolle über die Situation zu erlangen.

Die erste Maßnahme besteht darin, bestimmte finanzielle Befugnisse der aktuellen Geschäftsführung einzuschränken. Dieser Schritt wird die Möglichkeiten des Klubs, neue Verträge zu unterzeichnen, vorübergehend reduzieren.

Die zweite Richtung ist die Einbindung von Finanz-, Handels- und Rechtsberatungsunternehmen. Sie sollen einen Plan erarbeiten, um die Einnahmen des Klubs zu steigern, die Kosten zu senken und die Schulden fristgerecht abzubauen.

Die dritte und drastischste Option ist der Verkauf von Klubanteilen an einen Investor. Der Staatsfonds prüft Berichten zufolge zwei ernsthafte Angebote zur Übernahme von Al-Nassr, bevorzugt jedoch eine teilweise statt einer vollständigen Privatisierung.

Beträgt Ronaldos Gehalt wirklich 245 Millionen Dollar?

Cristiano Ronaldos genaue Vertragszahlen wurden von Al-Nassr nicht vollständig offengelegt. Daher ist die Behauptung, sein Jahresgehalt betrage 245 Millionen Dollar, keine offiziell bestätigte Information.

Laut Berechnungen von Bloomberg, auf die sich Reuters beruft, lag das vorherige Jahreseinkommen des portugiesischen Stürmers bei 177 Millionen Pfund – etwa 237,5 Millionen Dollar. Boni und eine mögliche 15-prozentige Beteiligung am Klub seien separat hinzugekommen. Der Gesamtwert von Ronaldos 2025 unterzeichnetem neuen Vertrag wurde auf über 400 Millionen Dollar geschätzt.

Daher mag die Zahl von 245 Millionen Dollar nahe an der Realität liegen, es ist jedoch treffender, sie als geschätztes Finanzpaket zu betrachten.

Ronaldo ist für den Klub nicht nur ein enormer Kostenfaktor. Er hat Al-Nassr auch ein internationales Publikum, Sponsoren, Trikotverkäufe und mediale Aufmerksamkeit eingebracht. Das Problem ist, dass diese Potenziale noch nicht in stabile Einnahmen umgewandelt wurden, die die astronomischen Ausgaben des Klubs vollständig decken.

Alte Schulden beglichen, aber neue Verpflichtungen entstanden

Im Dezember 2024 gab Al-Nassr bekannt, 14 Finanzverfahren aus dem Jahr 2018 beigelegt und historische Schulden in Höhe von 300 Millionen Riyal beseitigt zu haben.

Es wurde zudem berichtet, dass der Klub 2025 ohne staatliche Zuschüsse Einnahmen in Höhe von 556 Millionen Riyal erzielt hat. Dennoch haben nachfolgende große Transfers, Spielergehälter und vertragliche Verpflichtungen die Ausgaben wieder über die Einnahmen steigen lassen.

In dieser Situation liegt das Problem nicht an einem gänzlichen Mangel an Geld, sondern an einer gestörten Balance zwischen eingenommenen Mitteln und eingegangenen Verpflichtungen.

Bleiben die von Ronaldo geforderten Verstärkungen nun aus?

Zuvor gab es Berichte, dass Ronaldo mit der Transferpolitik von Al-Nassr und der unzureichenden Kaderverstärkung im Vergleich zu den Hauptkonkurrenten unzufrieden war. Im Februar 2026 wurde er vor dem Hintergrund von Spannungen mit der Vereinsführung bei einigen Spielen aus dem Kader gestrichen.

Unter den aktuellen finanziellen Einschränkungen wird es jedoch noch schwieriger werden, neue Top-Spieler zu verpflichten. Der Klub muss möglicherweise zuerst:

  • seine Schulden restrukturieren;

  • neue kommerzielle Einnahmen erschließen;

  • einen Investor gewinnen;

  • oder Spieler aus dem Kader verkaufen.

Was erwartet Al-Nassr?

Die Situation bedeutet derzeit nicht, dass der Klub bankrott ist. Al-Nassr verfügt über eine starke Handelsmarke, Millionen von Fans und die Unterstützung des Staatsfonds.

Sollten sich die Berichte über die Verbindlichkeiten von 800 Millionen Riyal jedoch bewahrheiten, wird der Klub keine uneingeschränkten Transfers mehr tätigen können. Wenn kein neuer Investor gefunden wird oder die Einnahmen nicht drastisch steigen, wird Al-Nassr gezwungen sein, die Kosten zu senken und seine sportlichen Pläne zu überdenken.

Ronaldo hat den Klub weltweit bekannt gemacht. Nun beginnt die eigentliche Prüfung: Kann Al-Nassr diesen Ruhm in ein nachhaltiges Geschäft umwandeln, oder wird das Star-Projekt unter der Schuldenlast schrumpfen?

Cristiano RonaldoAl-NassrMallorcaSamu CostaTransfermarkt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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