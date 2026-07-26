Donald Trumps Gesundheit verschlechtert sich: Weißes Haus reagiert auf Gesundheitsbedenken

Das Weiße Haus hat eine offizielle Stellungnahme zu den Diskussionen über Donald Trumps Gesundheitszustand abgegeben. Nachdem leichte Schwellungen an den Beinen des Präsidenten festgestellt wurden, unterzog er sich einer vollständigen medizinischen Untersuchung, bei der eine chronische venöse Insuffizienz diagnostiziert wurde.

Dem Bericht des Arztes des Weißen Hauses vom 17. Juli 2025 zufolge zeigten die Untersuchungen bei Trump keine gefährlichen Blutgerinnsel, Arterterienerkrankungen oder Herzinsuffizienz. Auch Blutwerte, Nierenfunktion und Herzstruktur waren unauffällig. Der Arzt bewertete den allgemeinen Gesundheitszustand des Präsidenten als gut.

Eine venöse Insuffizienz tritt auf, wenn die Klappen in den Beinvenen das Blut nicht mehr ausreichend nach oben zum Herzen transportieren können. Die Erkrankung verläuft chronisch, lässt sich jedoch durch ärztliche Überwachung und geeignete Behandlungen kontrollieren.