Sunderlands Cheftrainer Régis Le Bris hat den Spekulationen um Kapitän Granit Xhaka ein Ende gesetzt. Der Coach wies Berichte über einen Wechsel des erfahrenen Mittelfeldspielers zum Premier-League-Klub Chelsea entschieden zurück und betonte, dass dieses Thema nicht mehr diskutiert werde, berichtet Goal.com berichtet .

Informationen von The Guardian zufolge hatte Chelsea ein Angebot in Höhe von 8 Millionen Pfund für den Schweizer abgegeben, doch die Vereinsführung von Sunderland lehnte die Anfrage umgehend ab. Chelseas Trainer Xabi Alonso wollte seinen ehemaligen Schützling von Bayer Leverkusen erneut verpflichten, doch dieser Plan scheint sich zerschlagen zu haben.

Die Loyalität des Kapitäns und europäische Ziele

Nach dem Testspiel gegen den FC Liverpool (2-4) äußerte sich Régis Le Bris gegenüber Journalisten klar zur Zukunft von Xhaka. Der Trainer betonte, dass der Spieler im Verein bleiben und gemeinsam mit dem Team neue Erfolge feiern wolle.

„Nein, dieses Thema ist beendet. Granit hat eine sehr klare Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen. Er liebt Sunderland und möchte hier bleiben. Er ist ein fantastischer Führungsspieler und ein echter Kapitän, nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine“, erklärte Le Bris.

Sunderland hatte sich in der vergangenen Saison für die Europa League qualifiziert, wobei Granit Xhaka eine zentrale Rolle bei diesem Erfolg spielte. Die Vereinsführung hat nicht die Absicht, ihren erfahrenen Spieler vor dem Europapokal-Debüt zu verkaufen. Der aktuelle Vertrag des Spielers läuft noch bis zum 30. Juni 2028.

Transfermarkt und Kaderplanung

Le Bris ging auch auf die Pläne des Klubs für das Transferfenster ein. Seinen Aussagen zufolge wird der Verein nicht wie im Vorjahr 14 neue Spieler verpflichten, sondern sich auf gezielte Verstärkungen beschränken. Die Wahrung der mannschaftlichen Stabilität gilt derzeit als oberste Priorität.

Granit Xhaka verfügt über enorme Erfahrung in der Premier League. Er absolvierte 297 Spiele für den FC Arsenal, erzielte 23 Tore und gewann zweimal den FA Cup. Zudem war er in der deutschen Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen erfolgreich aktiv, mit denen er unter anderem die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann.

Durch den Verbleib ihres Kapitäns will Sunderland nicht nur in der nationalen Meisterschaft, sondern auch in der Europa League eine gute Rolle spielen. Chelsea muss sich indessen nach anderen Kandidaten zur Verstärkung des Mittelfelds umsehen.