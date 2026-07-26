Juli-Update für Samsung Galaxy A57 und Galaxy A27 veröffentlicht

Samsung hat mit der Verteilung des Sicherheitsupdates für Juli 2026 für seine beliebten Smartphones — die Modelle Galaxy A57 und Galaxy A27 — begonnen. Laut ixbt.com zielt die neue Software darauf ab, den Schutz der Geräte vor verschiedenen Sicherheitslücken zu stärken, was einen wichtigen Schritt zur Gewährleistung der Nutzersicherheit darstellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neu eingeführte Patch behebt insgesamt 57 Sicherheitslücken, die in früheren One UI und Android-Versionen identifiziert wurden. Experten weisen darauf hin, dass einige dieser Mängel kritische Risiken beinhalteten und deren rechtzeitige Schließung für den Schutz persönlicher Daten von entscheidender Bedeutung ist.

Internationale Märkte und Softwaredetails

Derzeit wird dieses Update schrittweise für Galaxy A57-Smartphones auf internationalen Märkten verteilt. Die neue Firmware wurde unter der Nummer A576BXXS4AZG7 veröffentlicht und hat eine Größe von ca. 384 MB. Diese Größe ermöglicht es den Nutzern, das Update schnell und bequem herunterzuladen.

Gleichzeitig wurde die entsprechende Software auch für das Modell Galaxy A27 vorbereitet. Für Besitzer dieses Smartphones wurde das Update in der ersten Phase in Südkorea veröffentlicht, wobei die Firmware-Nummer als A276KKSS2AZG1 festgelegt wurde. Es wird erwartet, dass Samsung diesen wichtigen Patch in den kommenden Tagen auch für Nutzer in anderen Ländern bereitstellt.

Zukünftige Softwareplanung

Es ist erwähnenswert, dass beide Smartphones in die Liste der Geräte aufgenommen wurden, die in Zukunft die neue One UI 9.0-Oberfläche auf Basis von Android 17 erhalten werden. Obwohl die genauen Veröffentlichungstermine für das nächste große Update für diese Modelle noch nicht bekannt gegeben wurden, versorgt Samsung seine Geräte weiterhin regelmäßig mit Sicherheitspatches.

Es wird empfohlen, vor der Installation des Updates die Stabilität der Internetverbindung zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Akku ausreichend geladen ist. Solche regelmäßigen Updates garantieren einen stabilen Betrieb der Smartphones und die Abwehr von Cybersecurity-Bedrohungen.