Juli-Update für Samsung Galaxy A57 und Galaxy A27 veröffentlicht

·28·Technologie
Juli-Update für Samsung Galaxy A57 und Galaxy A27 veröffentlicht

Samsung hat mit der Verteilung des Sicherheitsupdates für Juli 2026 für seine beliebten Smartphones — die Modelle Galaxy A57 und Galaxy A27 — begonnen. Laut ixbt.com zielt die neue Software darauf ab, den Schutz der Geräte vor verschiedenen Sicherheitslücken zu stärken, was einen wichtigen Schritt zur Gewährleistung der Nutzersicherheit darstellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neu eingeführte Patch behebt insgesamt 57 Sicherheitslücken, die in früheren One UI und Android-Versionen identifiziert wurden. Experten weisen darauf hin, dass einige dieser Mängel kritische Risiken beinhalteten und deren rechtzeitige Schließung für den Schutz persönlicher Daten von entscheidender Bedeutung ist.

Internationale Märkte und Softwaredetails

Derzeit wird dieses Update schrittweise für Galaxy A57-Smartphones auf internationalen Märkten verteilt. Die neue Firmware wurde unter der Nummer A576BXXS4AZG7 veröffentlicht und hat eine Größe von ca. 384 MB. Diese Größe ermöglicht es den Nutzern, das Update schnell und bequem herunterzuladen.

Gleichzeitig wurde die entsprechende Software auch für das Modell Galaxy A27 vorbereitet. Für Besitzer dieses Smartphones wurde das Update in der ersten Phase in Südkorea veröffentlicht, wobei die Firmware-Nummer als A276KKSS2AZG1 festgelegt wurde. Es wird erwartet, dass Samsung diesen wichtigen Patch in den kommenden Tagen auch für Nutzer in anderen Ländern bereitstellt.

Zukünftige Softwareplanung

Es ist erwähnenswert, dass beide Smartphones in die Liste der Geräte aufgenommen wurden, die in Zukunft die neue One UI 9.0-Oberfläche auf Basis von Android 17 erhalten werden. Obwohl die genauen Veröffentlichungstermine für das nächste große Update für diese Modelle noch nicht bekannt gegeben wurden, versorgt Samsung seine Geräte weiterhin regelmäßig mit Sicherheitspatches.

Es wird empfohlen, vor der Installation des Updates die Stabilität der Internetverbindung zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Akku ausreichend geladen ist. Solche regelmäßigen Updates garantieren einen stabilen Betrieb der Smartphones und die Abwehr von Cybersecurity-Bedrohungen.

SamsungGalaxy A57Galaxy A27One UIAndroid
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Minecraft-Systemanforderungen zum ersten Mal seit 17 Jahren stark erhöhtMinecraft-Systemanforderungen zum ersten Mal seit 17 Jahren stark erhöhtHeute, 00:23NASA in der Personalriesenkrise: Jeder fünfte Mitarbeiter hat die Agentur verlassenNASA in der Personalriesenkrise: Jeder fünfte Mitarbeiter hat die Agentur verlassenGestern, 23:23Eine neue Ära in Londons Startup-Welt: Lift House gegen den traditionellen Silicon-Valley-StilEine neue Ära in Londons Startup-Welt: Lift House gegen den traditionellen Silicon-Valley-StilGestern, 22:24Lufttaxi in Astana abgehoben: Was kommt als Nächstes?Lufttaxi in Astana abgehoben: Was kommt als Nächstes?Gestern, 22:23Neuer Graphen-Ersatz: Wissenschaftler machen bahnbrechende Entdeckung in der MXene-KlasseNeuer Graphen-Ersatz: Wissenschaftler machen bahnbrechende Entdeckung in der MXene-KlasseGestern, 21:59Hugging-Face-Chef stellt scharfe Forderungen nach Cyberangriff durch OpenAI-SystemHugging-Face-Chef stellt scharfe Forderungen nach Cyberangriff durch OpenAI-SystemGestern, 21:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design