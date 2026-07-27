Inter steht vor entscheidenden Schritten beim Transfer von Cristian Romero

Inter Mailand hat aktive Bemühungen gestartet, den Innenverteidiger von Tottenham, Cristian Romero, zu verpflichten, um die Defensive zu verstärken. Laut Berichten von La Gazzetta dello Sport ist der argentinische Spieler zum Hauptkandidaten geworden, der die einstimmige Zustimmung der Nerazzurri-Führung und des Trainerteams erhalten hat. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der 1998 geborene Abwehrspieler, der sich derzeit nach der Weltmeisterschaft im Urlaub befindet, hat noch einen gültigen Vertrag beim Londoner Club bis Juni 2029. Obwohl Tottenham den Spieler auf 50 Millionen Euro taxiert, hofft der italienische Meister, diese Summe zu senken, und blickt den Verhandlungen optimistisch entgegen.

Faktoren, die den Transfer begünstigen

Die Verbindungen zwischen Inter und dem Spieler haben bereits eine positive Phase erreicht. Kürzlich hielt Romeros Berater Ciro Palermo ein Treffen mit Vereinsvertretern in Mailand ab und signalisierte die Zustimmung des Spielers zu einem Wechsel. Zudem erhöhen die Aussagen von Tottenhams Cheftrainer Roberto De Zerbi – „Ich möchte nicht mit Spielern arbeiten, die nicht bleiben wollen“ – die Wahrscheinlichkeit eines Transfers.

Es ist kein Geheimnis, dass sich das Verhältnis des Spielers zum Londoner Club in den letzten Monaten verschlechtert hat. Im April zog es Romero vor, sich von den Ärzten der argentinischen Nationalmannschaft wegen einer am Saisonende erlittenen Knieverletzung behandeln zu lassen, anstatt unter der Aufsicht des Vereins-Medizinteams zu bleiben. Dies sorgte für Unmut bei der Vereinsführung von Tottenham.

Konkurrenz und finanzielle Details

Tottenham hat es geschafft, seine Abwehr im Sommer-Transferfenster zu verstärken. Der Club verpflichtete Jan Paul van Hecke für 60 Millionen Euro von Brighton und holte zudem Marcos Senesi aus Bournemouth. Diese Schritte deuten darauf hin, dass sich der englische Club einem Abgang des Spielers möglicherweise nicht entgegenstellen wird.

Inter-Präsident Beppe Marotta bereitet sich darauf vor, die Oaktree-Führung um eine finanzielle Investition von etwa 40 Millionen Euro für den Kauf von Romero zu bitten. Der Club plant einen direkten Transfer, ohne komplexe Bedingungen wie eine Leihe mit Kaufpflicht zu nutzen.

Dennoch gibt es Konkurrenz im Werben um den Transfer. Auch der FC Barcelona und der FC Arsenal zeigen Interesse an Romero, der bei der Weltmeisterschaft glänzte. Während die Katalanen zunächst einen ihrer Verteidiger verkaufen müssen, beobachten die Londoner die Situation ebenfalls genau.