Stories-Funktion im nationalen Messenger Max gestartet

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Stories-Funktion im nationalen Messenger Max gestartet

Das Team des nationalen Messengers Max hat mit der schrittweisen Einführung der Stories-Funktion für Nutzer begonnen. Diese neue Funktion ist wichtig, da sie darauf abzielt, die Kommunikation und das Teilen von Inhalten noch komfortabler und moderner zu gestalten. Dies berichtet Ixbt.com .

Dem Bericht von Ixbt.com zufolge ermöglicht die neue Funktion den Nutzern, Beiträge im Foto- und Videoformat zu erstellen. Zudem werden Bearbeitungswerkzeuge wie das Hinzufügen von Text und das Zuschneiden vor dem Veröffentlichen bereitgestellt.

In der Anfangsphase ist die Möglichkeit zum Veröffentlichen von Stories in der Android-Version der Max App erschienen. Dafür ist es erforderlich, die Software über RuStore auf die neueste Version zu aktualisieren.

Story-Verwaltung und Datenschutz

Wie die Entwickler betonen, legt der Content-Ersteller selbst fest, wer diese Nachrichten sehen kann und wie lange sie gültig sind. Dies gibt den Nutzern die vollständige Kontrolle über ihre Privatsphäre.

Gleichzeitig können Betrachter Reaktionen auf veröffentlichte Stories hinterlassen und Antworten an den Autor senden. Nach der Veröffentlichung stehen dem Autor detaillierte Statistiken zur Verfügung, darunter die Anzahl der Aufrufe, Reaktionen und die verbleibende Zeit bis zum automatischen Ablauf des Beitrags.

Testphase und Aussichten

Zur Erinnerung: Die Testphase für dieses neue Tool begann Anfang Juli dieses Jahres. Mehr als hundert Ersteller, darunter Blogger, Journalisten, Musiker, Sportler und andere bekannte Persönlichkeiten, nahmen aktiv daran teil.

Experten zufolge trägt die Integration solcher interaktiven Funktionen dazu bei, die tägliche Aktivität im Messenger zu steigern und das Publikum weiter zu vergrößern. Die Arbeiten zur weiteren Verbesserung der Plattformfunktionen werden fortgesetzt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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