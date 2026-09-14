Der US-Präsident Donald Trump hat eine aufsehenerregende und offene Erklärung abgegeben, die den militärischen Konflikt im Nahen Osten und den globalen Energiemarkt erschüttert. Im Rahmen eines prestigeträchtigen Wettbewerbs in seinem Golfclub in Irland erläuterte das Oberhaupt des Weißen Hauses gegenüber Journalisten die wahren Ziele und Bedingungen der US-Militärpräsenz im Iran. Laut Informationen der einflussreichen amerikanischen Presse erklärte Trump, dass die US-Seite das Land schließlich verlassen werde, es sei denn, man entscheide sich dazu, die iranischen Ölreserven unter Kontrolle zu bringen, so wie es in Venezuela geschehen sei.

Der Präsident betonte am Beispiel Venezuelas, dass die USA über riesige Ölquellen verfügen und diese Reichtümer die Militärausgaben um ein Vielfaches gedeckt hätten. Er vermutete, dass der Iran-Konflikt bereits im November dieses Jahres – unmittelbar nach den Zwischenwahlen zum US-Kongress – beendet werden könnte. Will Washington also tatsächlich die Millionen Barrel umfassenden Ölfelder des Iran übernehmen? Wie würde die in Venezuela angewandte Taktik gegenüber Teheran funktionieren und wie könnten die Wahlergebnisse im November den Krieg im Nahen Osten beenden?

„Genau wie in Venezuela!“: Trumps aufsehenerregende wirtschaftliche Kalkulation

Die wichtigsten Eingeständnisse des Weißen Hauses im offenen Gespräch mit Journalisten:

Der Öl-Faktor als Bedingung: „Wir werden dort schließlich abziehen. Es sei denn, wir entscheiden uns zu bleiben und das Öl für uns zu behalten! Genau wie in Venezuela! Sie haben in letzter Zeit überhaupt nicht mehr über Venezuela gesprochen, nicht wahr?“, sagte Trump.

Die Erfahrung aus Venezuela und die Einnahmen: Der Präsident erklärte offen, dass die USA durch die Kontrolle der venezolanischen Ölreserven alle für ihre Militäroperationen aufgewendeten Mittel um ein Vielfaches zurückgewonnen hätten.

Diplomatie des schwarzen Goldes: Diese Erklärung Trumps hat erneut gezeigt, dass die militärischen Interventionen der USA im Ausland nicht nur geopolitisch, sondern vor allem auf direkten finanziellen und energetischen Interessen basieren.

Ende des Krieges: November und die Kongresswahlen

Ein unerwarteter Zeitrahmen für das Ende der bewaffneten Auseinandersetzung um den Iran wurde genannt:

Plan zur Friedenssicherung in diesem Jahr: Trump vermutete, dass der Krieg mit dem Iran noch in diesem Jahr offiziell beendet werden könnte.

Zusammenhang mit den Wahlen: Der Chef des Weißen Hauses nannte ein konkretes Datum: „Vielleicht geschieht dies unmittelbar nach den Zwischenwahlen zum Kongress im November“, betonte er.

Politische Punkte sammeln: Experten sind der Meinung, dass Trump mit diesen Aussagen den amerikanischen Wählern verspricht, den Konflikt nicht in die Länge zu ziehen, sondern mit großem wirtschaftlichem Gewinn durch das Öl zu beenden.

Bedrohung für den globalen Ölmarkt und das Kräftegleichgewicht im Nahen Osten

Trumps offene Haltung wirft in den internationalen Beziehungen große Fragen auf:

Instabilität auf dem Energiemarkt: Sollten die USA offiziell damit beginnen, das iranische Öl unter ihre Kontrolle zu bringen, könnte dies die Logistik in der Straße von Hormus und im gesamten Nahen Osten völlig destabilisieren.

Konflikt mit dem Völkerrecht: Die offene Ankündigung, die natürlichen Ressourcen eines Staates mit militärischer Gewalt zu beschlagnahmen, ist ein schwerer Schlag gegen die Normen des Völkerrechts und wird im Rahmen der UN zu scharfen Protesten führen.

Teherans mögliche Reaktion: Die iranische Seite wird bis zum Ende Widerstand leisten, um ihren nationalen Reichtum nicht aufzugeben, was die Gefahr birgt, dass sich der Konflikt auch nach November weiter verschärft.

Diese unerwartete und scharfe Reaktion von Donald Trump hat erneut gezeigt, dass die Iran-Krise nicht nur eine politische Auseinandersetzung ist, sondern ein brutaler Kampf um die Vorherrschaft über das schwarze Gold der Welt.

Glauben Sie, dass die USA tatsächlich die iranischen Ölreserven wie in Venezuela vollständig unter Kontrolle bringen und den Krieg im November beenden können, oder wird sich dieser Widerstand im Nahen Osten noch weiter hinziehen? Was halten Sie von Trumps offener Politik, die natürlichen Ressourcen von Staaten auf militärischem Wege zu beschlagnahmen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese aufsehenerregende Analyse zur Weltenergie und Politik mit all Ihren Freunden und Interessierten an internationalen Ereignissen!