Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, hat offiziell bekannt gegeben, dass die Ära von Stürmer Neymar in der Nationalmannschaft beendet ist. Nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft wird betont, dass es für den fünfmaligen Weltmeister an der Zeit ist, einen radikalen Umbruch einzuleiten und auf jüngere Spieler zu setzen. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

In einem Interview mit CNN Esportes erklärte der erfahrene Fachmann, dass der brasilianische Anführer beschlossen habe, die Nationalmannschaft aus eigenem Antrieb zu verlassen. Laut Ancelotti sei es unmöglich, einen direkten Ersatz für ein einzigartiges Talent wie Neymar zu finden, und es werde schwierig sein, diese Lücke zu schließen.

Ein Schritt in Richtung einer neuen Generation

Mit Neymars Abschied beginnt ein neues Kapitel im brasilianischen Fußball. Der Trainerstab hat gemeinsam mit Sportdirektor Rodrigo Caetano einen Plan zur grundlegenden Erneuerung der Mannschaft bis zur Weltmeisterschaft 2030 erstellt. Bei den letzten Kaderberufungen wurden erfahrene Spieler zugunsten vielversprechender Talente aus der heimischen Liga und Europa außen vor gelassen.

Nach Ancelottis Plan liegt der Fokus nun auf jungen Spielern, die 2004, 2005 und 2006 geboren wurden. Sogar Teenager mit großem Potenzial, die 2008 geboren wurden, stehen unter der Beobachtung der Trainer, wobei geplant ist, sie unter Berücksichtigung ihres Alters schrittweise in den Kader zu integrieren.

Priorität für das Mannschaftsspiel

Goal.com berichtet, dass eines der Hauptprobleme während der Neymar-Ära darin bestand, sich bei der Entscheidung über den Ausgang von Spielen ausschließlich auf die individuellen Fähigkeiten eines einzelnen Spielers zu verlassen. Carlo Ancelotti beendet diese Tradition und betont, dass im modernen Fußball nicht das individuelle Talent, sondern kollektives Handeln von entscheidender Bedeutung ist.

Der italienische Spezialist merkte an, dass individuelle Fähigkeiten zwar die Gewinnchancen erhöhen, der moderne Fußball jedoch mangelnde Mannschaftsdisziplin nicht verzeihe. Aus diesem Grund wird hart daran gearbeitet, eine starke und geschlossene Mannschaft für die Zukunft aufzubauen.

Der neue Ansatz wird in den kommenden Spielen getestet. In den Partien gegen Australien und Indien plant der Trainerstab, mehreren neuen Spielern eine Chance zu geben, um ihr langfristiges Potenzial zu bewerten.