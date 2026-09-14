Gegen den zweifachen Asienmeister: Paxtakor startet in Dschidda in die AFC Champions League Elite

Der am meisten erwartete Wettbewerb im asiatischen Vereinsfußball – die neue Saison der AFC Champions League Elite – beginnt. Heute, am 14. September, der usbekische Rekordmeister Paxtakor Taschkent beginnt seine Reise im wichtigsten Turnier des Kontinents auswärts, in Saudi-Arabienin der Stadt Dschidda. Der erste Gegner des usbekischen Klubs ist nicht irgendein Gigant, sondern der berühmte Verein Al-Ahli, der amtierende und zweifache Titelverteidiger dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs. Dieses Duell in der riesigen Alinma-Arena, die über 62.000 Fans Platz bietet, wird für die Mannschaft aus Taschkent zu einer echten Prüfung für Können und Willenskraft.

Im Kader des Gegners versammelt sich eine ganze Armee von Stars, vom englischen Premier-League-Star Ivan Toney über den renommierten Torhüter Édouard Mendy bis hin zum Brasilianer Galeno und dem Portugiesen Francisco Trincão. Was macht den „Königsklub“ aus Dschidda unter der Leitung des Niederländers Marino Pušić gefährlich, wie endeten die historischen Aufeinandertreffen der beiden Teams und können die „Löwen“ in diesem gewaltigen Kampf, der um 23:15 Uhr Taschkenter Zeit beginnt, für eine Sensation sorgen?

89 Jahre Geschichte und ein Kontinentalrekord: Was ist die Stärke von Al-Ahli?

Details zur Dominanz des saudi-arabischen Giganten auf asiatischem Boden:

Glorreiche Geschichte und Spitznamen: Der 1937 gegründete Verein mit seiner 89-jährigen Geschichte wird von den Fans als „Königsklub“ (Al-Malaki) und „Volksklub“ (Nadi Al-Umma) verehrt;

Zweimaliger Titelgewinn in Folge: Nachdem die Mannschaft aus Dschidda im Finale der Saison 2024/2025 den japanischen Klub Kawasaki Frontale mit 2:0 besiegte und zum ersten Mal in der Geschichte den asiatischen Thron bestieg, verteidigte sie den Titel in der Saison 2025/2026 durch einen 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen den japanischen Klub Machida Zelvia;

Historischer Rekord: Al-Ahli ging als erster Verein in die Geschichte ein, der seit dem Erfolg des Stadtrivalen Al-Ittihad in den Jahren 2004 und 2005 zweimal in Folge das wichtigste asiatische Vereinsturnier gewann;

Der Faktor des riesigen Stadions: Das Spiel findet im imposanten Alinma-Stadion statt, das sich im King Abdullah Sports City Komplex befindet und über 62.000 Zuschauern Platz bietet.

Marino Pušić und die Legion der erneuerten Stars

Der Trainerstab des Teams aus Dschidda und der Sprung auf dem Transfermarkt:

Ein Trainer mit Erfahrung im europäischen Fußball: Das Team wird seit August 2026 vom 55-jährigen Spezialisten Marino Pušić geleitet, der in der Ukraine mit Schachtar Donezk das Double gewann und im Stab von Feyenoord niederländischer Meister wurde;

Weltstars im Kader: Das Tor wird vom senegalesischen Nationaltorhüter und ehemaligen Chelsea-Schlussmann Édouard Mendy gehütet, in der Innenverteidigung agieren der Brasilianer Roger Ibañez und der türkische Nationalspieler Merih Demiral, während im Angriff der englische Nationalspieler Ivan Toney und der Brasilianer Galeno die größte Gefahr darstellen;

Große Sommertransfers: Obwohl Riyad Mahrez und Franck Kessié den Verein verlassen haben, wurden der portugiesische Nationalstürmer Francisco Trincão, der armenische Anführer Eduard Spertsyan und das ukrainische Talent Artem Bondarenko verpflichtet;

Das Rückgrat der Nationalmannschaft: Zu den einheimischen Spielern gehören Ali Majrashi, Ziad Al-Johani, Finalheld Firas Al-Buraikan, Zakaria Hawsawi, Saleh Abu Al-Shamat sowie der neue Stürmer Abdullah Radif, die das Grundgerüst der saudi-arabischen Nationalmannschaft bilden.

Absolute Ausgeglichenheit in der Geschichte und der große Kampf um 23:15 Uhr

Paxtakor hat sich gegen den saudi-arabischen Giganten nie kampflos ergeben:

Bilanz der direkten Duelle: Die Parteien trafen bisher viermal auf internationaler Ebene aufeinander, wobei ein absolutes Gleichgewicht herrscht: Paxtakor gewann zweimal, und Al-Ahli war ebenfalls zweimal siegreich;

Test für Defensive und Konterspiel: Für den Klub aus Taschkent wird es heute entscheidend sein, sich gegen die Weltklasse-Stürmer des Gegners tapfer zu verteidigen und die Chancen bei schnellen Gegenangriffen effizient zu nutzen;

Spielzeit: Dieses große Spiel im Rahmen des 1. Spieltags der AFC Champions League Elite beginnt heute, am 14. September, um 23:15 Uhr Taschkenter Zeit in Dschidda.

Diese Reise von Paxtakor in den Palast des amtierenden Asienmeisters ist zweifellos ein intensiver Test, der nicht nur den Status des Hauptstadtklubs, sondern des gesamten usbekischen Vereinsfußballs in Asien bestimmen wird.

Glauben Sie, dass Paxtakor Taschkent vor 62.000 Fans in Dschidda gegen das mit Stars gespickte Al-Ahli bestehen und Punkte mit nach Hause nehmen kann? Was ist Ihr Tipp für das heutige Spiel und welchen Spieler des Gegners müssen die „Löwen“ unbedingt ausschalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des wichtigen Spiels, in dem die Ehre des usbekischen Fußballs verteidigt wird, mit allen Fußballfans und Paxtakor-Anhängern!