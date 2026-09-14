Samsung Galaxy S24 Flaggschiffe erhalten neue KI-Funktionen

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Samsung Galaxy S24 Flaggschiffe erhalten neue KI-Funktionen

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat mit der Software-Aktualisierung für seine Flaggschiffe der vorherigen Generation begonnen. Laut ixbt.com wurde die zweite Beta-Version (ZZI4) der One UI 9-Oberfläche für die Galaxy S24-Smartphone-Serie veröffentlicht. Dieses Update ist bemerkenswert, da es Besitzern zwei Jahre alter Geräte fortschrittliche KI-Funktionen bietet, die zuvor nur den neuesten Gadgets vorbehalten waren. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Auf dem globalen Technologiemarkt schätzen Nutzer es sehr, wenn ihre Geräte über einen langen Zeitraum aktuell bleiben. Samsung versorgt seine Flaggschiff-Modelle regelmäßig mit neuen Softwarelösungen. Es wurde bekannt, dass durch dieses aktuelle Beta-Update eine Reihe interessanter Funktionen, die für die kommenden Modelle Galaxy S26 und Galaxy Z Fold8 erwartet werden, auch auf den Galaxy S24-Geräten Einzug gehalten haben.

Erweiterung der KI-Funktionen

Die neue Software enthält mehrere bemerkenswerte Änderungen, die auf die täglichen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind. Insbesondere wurde das aktualisierte System um folgende Funktionen erweitert:

  • Now Nudge — eine Assistenzfunktion, die dem Nutzer bei Bedarf kontextbezogene Tipps gibt.
  • My Fan Cam — erweitert die Kamerafunktionen und erleichtert die Erstellung von Inhalten.
  • Now Brief — ermöglicht die Konfiguration personalisierter Informationskarten.
  • Call Brief — hebt die Bearbeitung von Sprachanrufen auf eine neue Ebene.
Die Einführung dieser Funktionen verbessert das Nutzungserlebnis der Smartphones erheblich und hilft bei der Automatisierung täglicher Aufgaben. Die schrittweise Implementierung von KI-Tools auf älteren Modellen wird von Technikbegeisterten positiv aufgenommen.

Da diese Software derzeit im Testmodus verteilt wird, können einige kleinere Fehler auftreten. Das Unternehmen plant jedoch, nach Abschluss der Beta-Phase eine stabile Version für alle Nutzer bereitzustellen. Dies ermöglicht es Galaxy S24-Besitzern, die neuesten Funktionen zu nutzen, ohne ein neues Gerät kaufen zu müssen.

SamsungGalaxy S24One UI 9TechnologieKünstliche Intelligenz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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