Im indischen Bengaluru hat das prestigeträchtigste Mannschaftsturnier der Welt im Schach mit einem Preispool von 1 Million US-Dollar – Tech Mahindra Global Chess League (GCL) – seine entscheidende und heißeste Phase erreicht. In diesem Turnier, an dem sechs Teams mit den weltbesten und prominentesten Großmeistern teilnehmen, werden heute offiziell die Meister und die Drittplatzierten ermittelt. Der Stolz unseres nationalen Schachs, Javokhir Sindarov, erzielt im Wettbewerb wichtige Erfolge: Er führt das Team Fyers American Gambits am ersten – und verantwortungsvollsten – Icon-Brett als Kapitän an. Obwohl Sindarov in der letzten Runde den renommiertesten Star des Gegners in die Knie zwang, verlor sein Verein aufgrund unerwarteter Fehler seiner Teamkollegen gegen das von Maxime Vachier-Lagrave angeführte Team der Cheq Mumba Masters.

Heute werden Sindarov und seine Star-Teamkollegen in zwei entscheidenden Partien antreten, um sich an genau diesem Gegner zu revanchieren und das Duell um Bronze mit 15 Punkten für sich zu entscheiden. Währenddessen steht vor dem Hintergrund der Duelle zwischen Carlsen und Firouzja das große Finale um den Hauptpreis kurz bevor. Nun, wird Javokhir Sindarovs Team die Revanche schaffen und sich einen Platz auf dem Podium sichern, kann Carlsen nach seiner Niederlage mit den weißen Steinen den Meisterpokal mit nach Hause nehmen und wie wird das Preisgeld von 1 Million Dollar verteilt?

Einzelsieg von Sindarov, aber eine 6:11-Niederlage: Details zur letzten Runde

Das dramatische Duell des Teams Fyers American Gambits:

Sieg am ersten Brett: Sindarov besiegte den stärksten und wichtigsten Großmeister des Gegners am ersten – dem Icon-Brett – und stellte sein hohes Können unter Beweis;

Die unerwartete Niederlage von Nihal Sarin: Der indische Star des Clubs, Sarin, verlor überraschend gegen seinen Landsmann Pranesh, und genau dieser Punktverlust war der Hauptgrund für die 6:11-Niederlage des Teams;

Ergebnisse der Teamkollegen: Daniil Dubov spielte unentschieden gegen den Aserbaidschaner Shakhriyar Mamedyarov, und die Kasachin Bibisara Assaubayeva remisierte gegen Harika Dronavalli; Marc-Andria Maurizzi sowie die spanische Internationale Meisterin Sara Khadem mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben;

Eine Ansammlung von Stars: Die Zusammensetzung der Fyers American Gambits ist ein starkes Bündnis aus den besten Schachspielern verschiedener Länder wie Sindarov, Dubov, Assaubayeva, Sarin, Maurizzi und Khadem.

Magnus Carlsensunerwarteter Stolperstein: Verlust mit den weißen Steinen

In einer weiteren dramatischen Partie des Turniers erlitt auch der Weltstar Nummer 1 eine Niederlage:

Das Duell Carlsen – Firouzja: Der Kapitän der Alpine SG Pipers, Magnus Carlsen, verlor trotz des Anzugs mit den weißen Steinen gegen den Anführer des Clubs Triveni Continental Kings, Alireza Firouzja;

Niederlage des Teams: Aufgrund von Carlsens Niederlage musste auch sein Club in einer wichtigen Runde einen unerwarteten Rückschlag hinnehmen.

Die großen Finals heute: Meisterschaftskampf und Sindarovs Revanche

Vor der letzten Runde hat sich in der Tabelle folgende wichtige Verteilung ergeben:

Kampf um Gold und die Meisterschaft (18 Punkte): Die Teams Ganges Grandmasters und Alpine SG Pipers, die in der Tabelle mit jeweils 18 Punkten gleichauf liegen, kämpfen um den Hauptpreis und die absolute Meisterschaft;

Bronzemedaillen und Revanche (15 Punkte): Javokhir Sindarovs Team Fyers American Gambits sowie die Cheq Mumba Masters, die beide 15 Punkte auf dem Konto haben, treffen im Duell um den 3. Platz aufeinander;

Zweistufiges System: Die Duelle in beiden Paarungen bestehen aus zwei Matches, bei denen die Nervenstärke und der taktische Kampf an jedem Brett das Endergebnis bestimmen werden;

Revanche von Sindarov erwartet: Der usbekische Großmeister wird versuchen, die schmerzhafte Niederlage von gestern wettzumachen und sein Team anführen, um seinem Club eine Medaille zu sichern.

Dieses Million-Dollar-Turnier, die Tech Mahindra Global Chess League in Bengaluru, zieht als schnellstes, zuschauerfreundlichstes und kompromisslosestes Format des modernen Schachs die Aufmerksamkeit der Welt auf sich.

Glauben Sie, dass das Team Fyers American Gambits unter der Führung von Javokhir Sindarov eine angemessene Revanche an den Cheq Mumba Masters für die gestrige Niederlage nehmen und sich die Bronzemedaille des Turniers sichern kann? Wird Magnus Carlsen die Kraft haben, sein Team im Finale auf das oberste Treppchen zu führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des intensiven Million-Dollar-Schachwettbewerbs mit allen Schachbegeisterten und Ihren Liebsten!