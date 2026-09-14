Mutter verlor nach der Geburt ihres vierten Kindes ihr Gehör

Eine vierfache Mutter aus den USA erlitt nach der Geburt schwere Hörprobleme. Sie konnte das Weinen ihres Babys nicht mehr hören und fürchtete, die Stimmen ihrer Kinder nie wieder wahrnehmen zu können.

Die 29-jährige Software-Ingenieurin Madison Ray berichtete, dass ihr Gehör nach der Geburt ihres vierten Kindes drastisch nachließ. Sie vermutete, dass dieser Zustand mit hormonellen Veränderungen nach der Entbindung zusammenhing.

Zunächst hielt Madison dies für ein normales und vorübergehendes Phänomen nach der Geburt. Doch das ständige laute Rauschen in ihren Ohren verschwand nicht und ihr Gehör verschlechterte sich zusehends.

„Ich konnte meine Tochter nicht hören, wenn sie weinte. Wenn mein Mann nicht zu Hause war, musste ich immer im selben Raum wie sie bleiben, um sie im Auge zu behalten“, erzählte sie dem Magazin „Need To Know“.

Um ihre Kinder zu verstehen, musste sie ihnen nahe sein und ihre Lippenbewegungen beobachten. Ihre älteren Kinder lernten schnell, dass sie zu ihr gehen, sie an der Schulter berühren und ihr ins Gesicht schauen mussten, bevor sie mit ihr sprachen.

Madisons vier Kinder sind heute 9, 8 und 6 Jahre alt sowie 18 Monate. Sie betonte, dass ihre Schwangerschaft im Februar 2025 wie üblich verlief und als risikoarm eingestuft wurde.

Die Hörprobleme beeinträchtigten auch ihre Arbeit und ihr Sozialleben schwer. Madison nutzte bei beruflichen Meetings Transkripte und begann, soziale Veranstaltungen zu meiden, da es ihr schwerfiel, Gesprächen zu folgen.

„Ich habe morgens im Fitnessstudio trainiert, wenn niemand da war. Ich wollte nicht, dass die Leute denken, ich würde sie absichtlich ignorieren, wenn sie mich ansprechen“, sagte sie.

Madison besuchte auch keine Fitnesskurse mehr, weil sie befürchtete, den Trainer nicht zu verstehen. Es war ihr unangenehm, Menschen ständig zu bitten, ihre Aussagen zu wiederholen.

Ihre Familie unterstützte sie in dieser Zeit sehr. Auch Tim Hope, Madisons Lebensgefährte und Vater ihres jüngsten Kindes, stand ihr stets zur Seite.

Ein späterer Hörtest ergab, dass Madisons Hörvermögen weit unter dem Normalwert lag. Sie wurde an einen HNO-Arzt überwiesen, doch die Wartezeit für einen Termin betrug mehr als sechs Monate.

Daraufhin wandte sie sich an Dr. Daniel Lee von der Klinik „Proliance Surgeons Puget Sound Ear Nose and Throat“. Der Spezialist vermutete, dass sie an Otosklerose litt.

Otosklerose ist eine Erkrankung, bei der die Beweglichkeit eines der winzigen Knöchelchen im Mittelohr, des Steigbügels, beeinträchtigt ist, was das Gehör stark beeinträchtigt.

Zunächst wurden Madison Hörgeräte empfohlen. Doch bei einer weiteren Untersuchung stellte sich heraus, dass sich ihr Gehör weiter verschlechtert hatte, weshalb eine Operation notwendig wurde.

Im Januar 2026, fast ein Jahr nach der Geburt, war Madisons Gehör so stark eingeschränkt, dass sie sich operieren ließ. Während des Eingriffs bestätigte Dr. Lee die Diagnose Otosklerose.

Bei einer Nachuntersuchung vier Monate später stellte sich heraus, dass das Gehör des operierten Ohrs wieder den Normalwert erreicht hatte.

Im Juni 2026 ließ Madison auch ihr zweites Ohr operieren. Sie berichtete, dass sie in den ersten Wochen nach der OP kaum etwas hören konnte, sich ihr Gehör dann aber sehr schnell erholte.

„Plötzlich klang alles sehr laut für mich. In diesem Moment hörte auch das Rauschen in meinen Ohren auf. Das war eine riesige Erleichterung für mich“, sagte sie.

Madison sagte, diese schwere Zeit habe ihr große Angst gemacht, aber jetzt sei sie für alles in ihrem Leben, besonders für ihre Sinne, sehr dankbar.

Sie betonte, dass dieses Erlebnis sie tiefer verstehen ließ, wie stark Mütter sind und welche Herausforderungen sie bewältigen müssen.