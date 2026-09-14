Lautsprecher stürzt in Sankt Petersburg auf Michael-Jackson-Imitator (Video)

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Lautsprecher stürzt in Sankt Petersburg auf Michael-Jackson-Imitator (Video)

In der russischen Stadt Sankt Petersburg kam es während des Auftritts eines Michael-Jackson-Imitators zu einem unerwarteten Zwischenfall auf der Bühne.

Wie bekannt wurde, stürzte während des Auftritts eine große Konstruktion mit Lautsprechern am Bühnenrand um und traf den Künstler am Kopf. Durch den Aufprall stürzte der Künstler zu Boden. Umstehende eilten sofort herbei, um ihm zu helfen.

Der Vorfall in Sankt Petersburgereignete sich in einem Restaurant im Bereich des Jachthafens Smolenka auf der Wassiljewski-Insel. Videos des Vorfalls verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und lösten breite Diskussionen aus.

Bisher liegen keine offiziellen Informationen über die Verletzungen oder den Gesundheitszustand des Künstlers vor.

Michael JacksonSankt PetersburgWassiljewski-InselSmolenka JachthafenRussland
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