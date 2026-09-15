Hansi Flick unterstützt Lamine Yamals Ballon d'Or-Ambitionen

Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick hat seine volle Unterstützung für die mutige Aussage des jungen Flügelspielers Lamine Yamal bezüglich seiner Kandidatur für den Ballon d'Or zum Ausdruck gebracht. Der deutsche Taktiker betonte, dass das hohe Selbstvertrauen des Spielers das Mannschaftsklima nicht negativ beeinflusse und sein Stolz kein Problem darstelle. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com erklärte Lamine Yamal letzte Woche, dass er und Real Madrid-Stürmer Kylian Mbappé die besten Spieler der Welt seien, die prestigeträchtige individuelle Auszeichnung jedoch an ihn gehen sollte. Obwohl diese Aussage in der Fußballwelt für Diskussionen sorgte, nahm der katalanische Trainer die Situation gelassen hin.

Flicks Vertrauen und Yamals Ergebnisse

Während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Racing Santander betonte der Cheftrainer, dass das Selbstvertrauen des jungen Spielers absolut gerechtfertigt sei. Hansi Flick merkte an, dass Yamals Erfolge im Verein und in der Nationalmannschaft sowie seine herausragenden Leistungen beweisen, dass er diese prestigeträchtige Auszeichnung verdient.

"Er ist aufgeschlossen und selbstbewusst. Yamal hat in dieser Saison gezeigt, wie gut er ist. Er ist ein wirklich außergewöhnlicher Spieler", sagte Hansi Flick. Der Trainer fügte hinzu, dass die Erfolge des Spielers in La Liga, im spanischen Supercup und mit der Nationalmannschaft seinen Anspruch untermauern.

Fähigkeiten auf dem Platz und mannschaftsdienlicher Ansatz

Nach Flicks Meinung sind das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten, die Lamine Yamal auf dem Platz gegen seine Gegner zeigt, ein wesentlicher Teil seines Charakters. Er hob besonders seine Fähigkeit hervor, die Fans in Eins-gegen-Eins-Situationen oder gegen mehrere Verteidiger zu begeistern.

Zuvor hatte Hansi Flick im Laufe seiner Karriere mehrfach davor gewarnt, dass übermäßiger Star-Kult dem Mannschaftserfolg schaden könne. Der Experte äußerte jedoch die Hoffnung, dass Yamals Ambitionen auf den Ballon d'Or keine Ablenkung für das Team darstellen würden, und bestätigte seine uneingeschränkte Unterstützung für seinen Schützling.