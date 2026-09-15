Apple M5 Ultra Prozessor übertrifft AMD-Giganten im Geekbench-Test

In Geekbench 7-Tests erzielte das neue System-on-a-Chip von Apple — der M5 Ultra Prozessor — ein extrem hohes Ergebnis, das viele Experten überraschte. Laut ixbt.com gelang es dieser neuen Plattform, selbst Server-Giganten wie den 96-Kern AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX in einer Reihe von Metriken zu übertreffen. Dies berichtet Ixbt.com .

Den technischen Spezifikationen zufolge verfügt der Apple M5 Ultra über insgesamt 36 Kerne, von denen 12 für hohe Leistung zuständig sind. Zum Vergleich: Sein Konkurrent, der AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX Prozessor, ist mit 96 Kernen ausgestattet, unterstützt 192 Threads und kann mit Frequenzen von bis zu 5,4 GHz arbeiten. Dennoch zeigte die Apple-Architektur in synthetischen Tests ihre hohe Effizienz.

Überlegenheit in synthetischen Tests

Der deutlichste Vorteil in den Geekbench 7-Tests wurde im Single-Core-Modus verzeichnet. Der Apple M5 Ultra erreichte 3774 Punkte, während sich der AMD-Prozessor mit 2578 Punkten begnügen musste. Dies bedeutet, dass die Apple-Plattform etwa 46,4 Prozent überlegen war.

Auch bei den Multi-Core-Tests war die Situation ähnlich. Der M5 Ultra zeigte, dass er in diesem Test etwa 10,8 Prozent schneller ist als der AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX. Solche Ergebnisse zeugen von der massiven Evolution der Apple Silicon-Linie in den letzten Jahren.

Unterschiede bei realen Aufgaben und Architekturmerkmale

Es stellte sich jedoch heraus, dass die Ergebnisse bei realen praktischen Arbeitslasten nicht identisch sind. Bei Aufgaben, die sich leicht an eine große Anzahl von Kernen anpassen, zeigte das AMD-Produkt seinen Hauptvorteil. Insbesondere bei Ray Tracer- und Clang-Kompilierungstests erreichte der Vorsprung des AMD-Prozessors in einigen Fällen bis zu 58,8 Prozent.

Im Gegenzug liefert die Apple-Plattform deutlich bessere Ergebnisse bei der Fotobearbeitung und im Multimedia-Bereich. Eine der wichtigsten Errungenschaften der Apple Silicon-Architektur ist das Unified Memory-System, bei dem CPU, GPU und andere Recheneinheiten auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen.