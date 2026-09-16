Ruziqul Berdiyev enthüllt vor dem ACL-2-Auftakt die Geheimnisse für den Kampf gegen Al-Khaldiya

Der amtierende Vizemeister Usbekistans und einer der stabilsten Vereine des Landes, Nasaf Qarshi, beginnt seine neue Reise auf internationaler Bühne. Im Rahmen des 1. Spieltags der AFC Champions League 2 (ACL-2) trifft das Team aus Qarshi in Bahrain auf den lokalen Verein Al-Khaldiya. Auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel nahmen der Cheftrainer der „Drachen“, Ruziqul Berdiyev, sowie der Stammtorhüter der Nationalmannschaft und des Vereins, Abduvohid Nematov, teil und teilten ihre Pläne für das bevorstehende intensive Duell.

Als Journalisten an die schmerzhafte Erinnerung von Nasaf in Bahrain erinnerten – das verlorene Finale des AFC Cups 2021 gegen Al-Muharraq –, betonte der erfahrene Fachmann nachdrücklich, dass dieses Ereignis längst Geschichte sei und der Gegner sowie die Bedingungen diesmal völlig anders seien. Zudem wurde klargestellt, dass die extreme Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit in Bahrain die größte körperliche Herausforderung für die Spieler darstellen werden. Torhüter Abduvohid Nematov erklärte, dass das Team nur mit dem Ziel gekommen sei, zu gewinnen, und dass sie alles auf dem Platz geben würden, um die Fans glücklich zu machen.

Also, Ruziqul Berdiyev, welche Taktik hat er gegen die gefährlichen Legionäre von Al-Khaldiya vorbereitet, wird das Klima in Bahrain den Gästen nicht zum Verhängnis und kann Nasaf das neue Turnier mit einem Sieg beginnen?

Das Finale gegen Al-Muharraq ist Geschichte: Berdiyevs Antwort

Die auf der Pressekonferenz am meisten diskutierten psychologischen Aspekte:

Ein Finale, das Geschichte wurde: Auf die Frage der bahrainischen Journalisten zum Finale von 2021 antwortete Ruziqul Berdiyev gelassen: „Das ist schon lange her. Das Finale gegen Al-Muharraq zu spielen, war ebenfalls ein historisches Ereignis. Das Erreichen des Finales war für uns kein schlechtes Ergebnis“;

Neuer Gegner, neues Ziel: „Morgen spielen wir nicht gegen Al-Muharraq, sondern gegen Al-Khaldiya. Wir haben dieses Team sorgfältig studiert. Sie spielen erfahren und stabil. Ich bin überzeugt, dass das morgige Ergebnis völlig anders ausfallen wird als jenes Finale“, sagte der Cheftrainer;

Plan für einen siegreichen Start: Es wurde erwähnt, dass beide Teams mit 3 Punkten in die Gruppenphase starten wollen, Nasafs internationale Erfahrung jedoch einen wichtigen Vorteil darstellt.

Extreme Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit: Die „Drachen“ im Wetter-Test

Die schwierigen klimatischen Bedingungen in Bahrain und die Anpassung daran:

„Das Problem Nummer eins ist die Hitze“: Ruziqul Berdiyev gab offen zu, dass die hohen Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in Bahrain die größte Schwierigkeit darstellen;

Gleiche Bedingungen: Torhüter Abduvohid Nematov betonte mit Blick auf den Wetterfaktor: „Morgen werden beide Teams bei der gleichen Hitze spielen. So Gott will, werden wir alles geben und mit einem Sieg in unsere Heimat zurückkehren“, und unterstrich damit die hohe Moral.

Körperliche Vorbereitung: Der Trainer von Nasaf äußerte sein volles Vertrauen darin, dass die Spieler die klimatische Barriere überwinden und das nötige Tempo über 90 Minuten halten können.

Die gefährlichen Legionäre von Al-Khaldiya: Warnung an die Gäste

Der Spielstil des Gegners und die Aufgaben für die Defensive:

Analysierte Legionäre: Der Trainerstab hat den starken Kader von Al-Khaldiya, insbesondere die Aktionen der ausländischen Spieler mit individueller Klasse, durch Videoanalysen detailliert studiert;

„Unsere Spieler haben alle Informationen“: „Wir haben unseren Schützlingen genaue Anweisungen zu jedem Spieler des Gegners gegeben. Sie wissen genau, von wem welche Gefahr ausgeht“, sagte Berdiyev;

Das Tor in sicheren Händen: Es wird erwartet, dass die souveränen Aktionen von Abduvohid Nematov, der in den letzten Spielen durch großartige Paraden glänzte, das Fundament der Defensive von Nasaf im Spiel in Bahrain bilden werden.

Für die Schützlinge von Ruziqul Berdiyev ist dieses Spiel nicht nur eine Gelegenheit, die ersten Punkte im Turnier zu holen, sondern auch, die schmerzhaften Erinnerungen auf bahrainischem Boden mit einem schönen Sieg auszulöschen.

Glauben Sie, dass Nasaf trotz der extremen Hitze und Luftfeuchtigkeit in Bahrain gegen Al-Khaldiya gewinnen kann – wie bewerten Sie die Titelchancen der Gäste in der ACL-2? Kann Abduvohid Nematov in diesem wichtigen Auswärtsspiel seinen Kasten sauber halten? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese Analyse des wichtigen Schritts der usbekischen Clubs auf internationaler Bühne mit allen Fußballfans und Freunden!