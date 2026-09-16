Gianluigi Donnarumma ruft dazu auf, die italienische Nationalmannschaft zu retten

Der Kapitän der italienischen Nationalmannschaft, Gianluigi Donnarumma, hat die Fans dazu aufgerufen, zusammenzustehen, um eine schwierige Phase im Fußball des Landes zu überwinden und die glorreiche Geschichte des Teams neu zu schreiben. Wie Football Italia und Sky Sport Italia berichten, war das erneute Verpassen der Weltmeisterschaft für den viermaligen Weltmeister „Azzurri“ ein schwerer Schlag. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das Scheitern an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika bescherte den Italienern einen schmerzhaften und deprimierenden Sommer. Für die Spieler, die außen vor blieben, und die gesamte Nation kam dies einer großen Tragödie gleich. In der Folge kam es zu tiefgreifenden Veränderungen im italienischen Fußball, bei denen Gennaro Gattuso und eine Reihe hochrangiger Funktionäre ihre Posten räumten.

Die Rückkehr von Roberto Mancini und neue Hoffnungen

Die Rückkehr des erfahrenen Spezialisten Roberto Mancini als Cheftrainer gilt als größte Hoffnung, um das Team aus der Krise zu führen. Zur Erinnerung: Unter Mancini gewann Italien das Turnier Euro 2020. Donnarumma ist fest davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit das Selbstvertrauen und den Siegeswillen in der Kabine wiederherstellen wird.

Laut dem Torhüter haben die Misserfolge des letzten Sommers den Spielern einen großen psychologischen Schlag versetzt, doch sie haben kein Recht, zu verzweifeln. Das Team konzentriert sich nun auf die Spiele der Nations League sowie die Qualifikation für die Euro 2028 in Großbritannien und Irland.

Unterstützung der Fans und zukünftige Aufgaben

Donnarumma drückte allen Italienern, die das Team bei den ersten Spielen der Nations League weiterhin unterstützen, seinen Dank aus. Er betonte, dass die Energie und die treibende Kraft der Fans dem Team neuen Schwung verleihen und helfen werden, voranzukommen.

„Wir brauchen viel Positivität. Ich weiß, dass schwierige Prüfungen vor uns liegen, aber wir müssen dieses Kapitel abschließen und mit neuer Kraft zurückkehren. Das können nur wir selbst schaffen“, fügte der Torhüter hinzu. Das Ziel ist es, die italienische Nationalmannschaft wieder zu alter Stärke zu führen und das verlorene Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen.