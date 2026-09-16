Zahlung abgelehnt: Kunde zertrümmert Wein im Wert von 9.000 Dollar

·2·Welt
Zahlung abgelehnt: Kunde zertrümmert Wein im Wert von 9.000 Dollar

In Brasilien hat ein 29-jähriger Mann in einem Supermarkt Weinflaschen im Wert von fast 9.000 Pfund Sterling zertrümmert, nachdem seine Bankkarte bei der Zahlung abgelehnt wurde. Dies berichtete Need To Know.

Der Vorfall ereignete sich am 14. September in der Stadt Dourados. Überwachungskameras zeigen, wie der Mann Weinflaschen mit einem Motorradhelm greift und auf den Boden wirft. Infolgedessen verteilten sich Rotwein und Glasscherben im gesamten Laden.

Der Supermarktleiter Aparecido Donizete Ballan erklärte, dass die Karte des Mannes bei dem Versuch, den Einkauf zu bezahlen, abgelehnt wurde, woraufhin er einen Streit begann. Durch seine Handlungen entstand ein Schaden in Höhe von 60.000 Brasilianischen Real (£8.658) der verursacht wurde.

Es wird berichtet, dass der Mann vor dem Betreten des Supermarkts ein Motorrad umgestoßen, gegen ein Schild getreten, eine Glastür beschädigt und Mitarbeiter sowie Kunden bedroht hat.

Nachdem er etwa zweieinhalb Minuten lang gewütet hatte, verließ er den Laden. Kurz darauf stellte er sich der Polizei, die am Tatort eintraf. Er wurde festgenommen und nach der Aufnahme seiner Aussage wieder freigelassen.

Laut Ballan war dies das zweite Mal, dass er den Mann im Supermarkt sah. Beim letzten Mal soll er einen Baumsetzling neben dem Geschäft beschädigt haben.

Der ermittelnde Detektiv João Fernando Baptista erklärte, dass sich der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls möglicherweise in einem psychotischen Zustand befand. Es heißt, er sei bereits in andere Vorfälle in Dourados verwickelt gewesen, habe jedoch kein Vorstrafenregister.

Nun wird ein Gericht feststellen, ob er für seine Taten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Zudem werden Experten seine Fähigkeit beurteilen, seine Handlungen zum Zeitpunkt des Vorfalls zu kontrollieren.

DouradosAparecido Donizete BallanWeinflaschenStrafrechtBrasilien
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Väter prügeln sich in der Schule, nachdem sie wegen ihrer streitenden Kinder gerufen wurdenVäter prügeln sich in der Schule, nachdem sie wegen ihrer streitenden Kinder gerufen wurdenHeute, 18:28Scharfschütze nach Enthüllung seines geheimen Standorts während des BRICS-Gipfels entlassen (Video)Scharfschütze nach Enthüllung seines geheimen Standorts während des BRICS-Gipfels entlassen (Video)Heute, 18:04Hubschrauber stürzt auf Parkplatz in Los Angeles während Einsatz für Unfallberichterstattung (Video)Hubschrauber stürzt auf Parkplatz in Los Angeles während Einsatz für Unfallberichterstattung (Video)Heute, 17:35NBC-Hubschrauber stürzt bei Berichterstattung über Autounfall in Los Angeles ab: Drei Tote (Video)NBC-Hubschrauber stürzt bei Berichterstattung über Autounfall in Los Angeles ab: Drei Tote (Video)Heute, 16:11Sehr seltener Fall in Aserbaidschan: Fötus im Leberbereich entdeckt (Video)Sehr seltener Fall in Aserbaidschan: Fötus im Leberbereich entdeckt (Video)Heute, 13:54Todesurteil gegen Bloggerin im Iran: Ihr Fall schockiert die ÖffentlichkeitTodesurteil gegen Bloggerin im Iran: Ihr Fall schockiert die ÖffentlichkeitHeute, 11:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten