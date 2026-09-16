Zahlung abgelehnt: Kunde zertrümmert Wein im Wert von 9.000 Dollar

In Brasilien hat ein 29-jähriger Mann in einem Supermarkt Weinflaschen im Wert von fast 9.000 Pfund Sterling zertrümmert, nachdem seine Bankkarte bei der Zahlung abgelehnt wurde. Dies berichtete Need To Know.

Der Vorfall ereignete sich am 14. September in der Stadt Dourados. Überwachungskameras zeigen, wie der Mann Weinflaschen mit einem Motorradhelm greift und auf den Boden wirft. Infolgedessen verteilten sich Rotwein und Glasscherben im gesamten Laden.

Der Supermarktleiter Aparecido Donizete Ballan erklärte, dass die Karte des Mannes bei dem Versuch, den Einkauf zu bezahlen, abgelehnt wurde, woraufhin er einen Streit begann. Durch seine Handlungen entstand ein Schaden in Höhe von 60.000 Brasilianischen Real (£8.658) der verursacht wurde.

Es wird berichtet, dass der Mann vor dem Betreten des Supermarkts ein Motorrad umgestoßen, gegen ein Schild getreten, eine Glastür beschädigt und Mitarbeiter sowie Kunden bedroht hat.

Nachdem er etwa zweieinhalb Minuten lang gewütet hatte, verließ er den Laden. Kurz darauf stellte er sich der Polizei, die am Tatort eintraf. Er wurde festgenommen und nach der Aufnahme seiner Aussage wieder freigelassen.

Laut Ballan war dies das zweite Mal, dass er den Mann im Supermarkt sah. Beim letzten Mal soll er einen Baumsetzling neben dem Geschäft beschädigt haben.

Der ermittelnde Detektiv João Fernando Baptista erklärte, dass sich der Mann zum Zeitpunkt des Vorfalls möglicherweise in einem psychotischen Zustand befand. Es heißt, er sei bereits in andere Vorfälle in Dourados verwickelt gewesen, habe jedoch kein Vorstrafenregister.

Nun wird ein Gericht feststellen, ob er für seine Taten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Zudem werden Experten seine Fähigkeit beurteilen, seine Handlungen zum Zeitpunkt des Vorfalls zu kontrollieren.