Scharfschütze nach Enthüllung seines geheimen Standorts während des BRICS-Gipfels entlassen (Video)

Bei einer der bedeutendsten politischen Veranstaltungen auf internationaler Ebene, dem BRICS-Gipfel, kam es zu einem erschreckenden und beispiellosen Sicherheitsversagen. In der indischen Hauptstadt Delhi wurde ein Mitglied der Scharfschützeneinheit, die für den Schutz von Weltführern und ausländischen Delegationen verantwortlich war, der Polizist Deepak Bangar, wegen seines Strebens nach „Hype“ und Popularität in sozialen Netzwerken schändlich aus dem Dienst entlassen.

In den in sozialen Medien verbreiteten Videos und Fotos ist der Beamte vor der Kulisse der nächtlichen Stadt auf dem Dach eines hohen Gebäudes in Gefechtsbereitschaft zu sehen. Anstatt die Staatschefs zu bewachen, nahm er jedoch ein Video für Instagram auf, in dem er seine Dienstpistole, die genauen Koordinaten seines Scharfschützengewehrs und streng geheime Sicherheitsausrüstung zeigte und diese öffentlich machte.

Sobald die Polizei von Delhi diesen Vorfall feststellte, entließ sie den Beamten, der die diplomatischen Sicherheitsprotokolle grob verletzt hatte, fristlos und leitete eine interne Untersuchung ein. Welche geheimen Details hat der Polizist im Video genau enthüllt, wie sehr war das Leben ausländischer Präsidenten gefährdet und welche Folgen haben solche Fehler im Sicherheitssystem?

„Selfie für Instagram und entlarvte Position“: Der skandalöse Vorfall im Bild

Die Bilder, die die sozialen Netzwerke erschütterten, und das Verhalten des Beamten:

Der geheime Punkt auf dem Gebäudedach: Die verbreiteten Aufnahmen zeigen den Polizisten Deepak Bangar am Rande eines Daches, auf dem direkt ein Scharfschützengewehr installiert war, vor der Kulisse der Lichter des nächtlichen Delhi und des Bereichs, in dem sich ausländische Gäste aufhielten;

Die Zurschaustellung von Waffe und Position: Der Beamte filmte nicht nur sein Gesicht, sondern auch das weitreichende Scharfschützengewehr mit optischem Visier, das die Sicherheit der Staatschefs gewährleistet, sowie dessen Schusswinkel und die Dienstpistole an seinem Gürtel im Detail;

Sichtbarkeit geheimer Ausrüstung: Im Video waren spezielle Funkgeräte, Nachtsichtgeräte und der Überwachungsperimeter der Polizei deutlich zu erkennen, was potenziellen böswilligen Kräften ermöglichte, die Scharfschützenposition präzise zu bestimmen;

Schnelle Reaktion im Netz: Nachdem das Video auf Instagram hochgeladen wurde, sammelte es in kurzer Zeit Tausende von Aufrufen und erregte sofort die Aufmerksamkeit des internen Sicherheitsdienstes.

Diplomatischer Schlag beim BRICS-Gipfel: Wie wurde das Sicherheitsprotokoll verletzt?

Von den Spezialdiensten ergriffene Maßnahmen und Einschätzungen von Experten:

Scharfschützenpositionen — Staatsgeheimnis: Die Standorte von Scharfschützen bei internationalen Gipfeln unterliegen der höchsten Geheimhaltungsstufe der Welt; die Enthüllung dieser Orte könnte die Konvois ausländischer Präsidenten zu offenen Zielen machen;

Fristlose Entlassung: Die Polizeibehörde von Delhi entließ den Polizisten Deepak Bangar aufgrund eines schwerwiegenden Disziplinarverstoßes und der Gefährdung der staatlichen Sicherheitsinteressen sofort aus dem Dienst;

Zusätzliche Ermittlungen und Untersuchungen: Gegen den ehemaligen Beamten wird die Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen vorsätzlicher Verbreitung geheimer Informationen und Amtsmissbrauchs geprüft.

Der bittere Preis des „Hypes“: Digitale Krise im Sicherheitssystem

Neue Bedrohungen für moderne Sicherheitsdienste:

Smartphone und Dienstbeschränkungen: Nach internationaler Praxis ist es Militärangehörigen und Scharfschützen, die an hochrangigen Regierungsobjekten Dienst tun, strengstens untersagt, private Telefone mitzuführen, doch in diesem Fall wurde eine Lockerung der Kontrolle festgestellt;

Abhängigkeit von sozialen Netzwerken: Der Wunsch junger Beamter, Likes und virtuelle Aufmerksamkeit zu sammeln, wird als großes Problem bewertet, da er sogar über den Prinzipien der nationalen und internationalen Sicherheit steht;

Überprüfung des Perimeters: Nach diesem Video waren die Sicherheitskräfte von Delhi gezwungen, alle Scharfschützenpositionen rund um die Gipfelgebäude und Hotels eilig zu verlegen.

Das Schicksal des indischen Polizisten, dessen Karriere wegen eines einzigen Instagram-Videos zerstört wurde, ist eine deutliche Lektion dafür, wie gefährlich soziale Netzwerke im Sicherheitsbereich in der modernen Welt werden können.

Wie bewerten Sie das Streben eines Scharfschützen, der eigentlich die Sicherheit von Weltführern gewährleisten sollte, nach solch falscher Popularität – ist das bloße Dummheit oder ein schweres Verbrechen? Sollte die Nutzung von Smartphones während des Dienstes für Sicherheitskräfte vollständig verboten und Gefängnisstrafen für solche Fälle eingeführt werden? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des skandalösen Vorfalls in der Weltsicherheit mit all Ihren Kollegen und Freunden!