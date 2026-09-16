In der AFC Champions League kam es zu einer echten Sensation und dramatischen Szenen. Saudi-ArabienDer Star-Gigant Al-Nassr erlitt im Gruppenspiel des wichtigsten Kontinentalturniers eine blamable 0:4-Niederlage gegen den VAE-Klub Al-Ain. Doch noch hitziger als das Ergebnis auf dem Platz ging es auf der anschließenden Pressekonferenz zu. Cheftrainer Ange Postecoglou lieferte sich ein verbales Duell mit einem lokalen Journalisten, der den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldoscharf angriff und ihm vorwarf, der Mannschaft nicht zu helfen.

Der griechisch-australische Trainer, der die volle Verantwortung für die Niederlage übernahm, betonte entschieden, dass er es nicht zulassen werde, den Ruf einer lebenden Fußballlegende, die für die ganze Welt ein Vorbild sei, zu beschmutzen. Als der Journalist wiederholte, dass Ronaldo in diesem Spiel „nichts“ geleistet habe, verlor Postecoglou die Geduld und konterte scharf: „Sie haben ein völlig anderes Spiel gesehen!“

Wer trägt also die Schuld an der 0:4-Pleite, warum war Ronaldo nicht in Bestform und kann Postecoglous heldenhafte Verteidigung Al-Nassr aus der internen Krise retten?

„Die Schuld liegt bei mir, nicht bei den Spielern!“: Postecoglous Konfrontation mit dem Journalisten

Die wichtigsten Details des dramatischen Dialogs auf der Pressekonferenz:

Debatte über die Vorbereitung: Als der Journalist behauptete, das Team sei schlecht vorbereitet gewesen, antwortete der Trainer: „Sie sagen, wir waren schlecht vorbereitet, aber das stimmt nicht. Seien Sie ehrlich. Das ist meine Verantwortung. Vielleicht habe ich meinen Job nicht gut genug gemacht, aber reden Sie nicht so über die Vorbereitung.“

Verantwortung übernehmen: Postecoglou nahm die Last der Niederlage voll auf sich und erklärte, er sei bereit, als Trainer alle Kritik einzustecken, werde aber nicht zulassen, dass seine Spieler, die auf dem Platz alles gegeben hätten, verurteilt werden.

Hohes Niveau der Spieler: Der Trainer betonte, dass die Spieler einen starken Charakter hätten, alles für den Sieg gegeben hätten und das Problem nicht in ihrem Können liege.

„Er ist ein Vorbild für alle!“: Ronaldos Verteidigung und die Wahrheit

Die leidenschaftlichen Worte des Trainers über Cristiano Ronaldo im Detail:

„Er hat bereits 3 Tore erzielt“: Der Experte erinnerte den Journalisten an Ronaldos Produktivität zu Saisonbeginn, betonte, dass der Stürmer in den vorangegangenen Spielen drei Treffer erzielt habe und auch in diesem Spiel zu guten Chancen gekommen sei.

Faktor eingeschränktes Training: Es wurde bekannt, dass Ronaldos Möglichkeiten zur vollständigen Vorbereitung vor diesem Spiel begrenzt waren, er dennoch versuchte, auf dem Platz Führungsqualitäten zu zeigen.

Respekt vor einer großen Karriere: „Man sollte nicht so über jemanden sprechen, der ein Vorbild für alle ist. Man muss vorsichtig sein, wenn man über Menschen urteilt, die jedes Opfer bringen, um ihre Karriere fortzusetzen“, forderte der Trainer Respekt für eine der größten Persönlichkeiten der Fußballgeschichte.

„Sie haben ein anderes Spiel gesehen!“: Als der Journalist den portugiesischen Star erneut beschuldigte, auf dem Platz abgetaucht zu sein, beendete der Trainer die Debatte mit diesem ironischen und scharfen Satz.

Der 0:4-Dämpfer und die Aussichten von Al-Nassr: Krise oder Lektion?

Analytische Schlussfolgerungen nach der Niederlage:

Die perfekte Taktik von Al-Ain: Der VAE-Klub bestrafte die Lücken in der Defensive der Saudis eiskalt und bewies erneut, dass er ein Hauptanwärter auf den asiatischen Titel ist.

Einheit von Trainer und Stars: Dass Postecoglou seinen Star Ronaldo in jeder schwierigen Situation wie ein Schutzschild gegen Journalisten verteidigt, dürfte das Vertrauen in den Trainer in der Kabine weiter stärken.

Die nächste Prüfung: Nach der schweren 0:4-Niederlage muss Al-Nassr sofort Konsequenzen ziehen, in den kommenden Runden verlorenen Boden gutmachen und sich vor den Fans rehabilitieren.

Ange Postecoglous mutige Stellungnahme zeigt, dass ein Trainer im modernen Fußball nicht nur Taktik vorgibt, sondern auch ein echter Anführer sein muss, der seine Spieler und Legenden wie Cristiano Ronaldo vor ungerechtfertigtem Druck schützt.

Wer trägt Ihrer Meinung nach die Hauptschuld an der 0:4-Klatsche von Al-Nassr – Ange Postecoglou mit seiner Taktik oder die Stars auf dem Platz, inklusive Ronaldo? Finden Sie die scharfe Antwort des Trainers und die Verteidigung von Ronaldo richtig? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über den Skandal im asiatischen Fußball mit allen Fans!