Onyx Boox stellt drei neue E-Reader mit Android 16 vor

Onyx Boox, ein Unternehmen mit einer einzigartigen Position auf dem E-Reader-Markt, hat drei neue E-Reader vorgestellt, die moderne Technologien vereinen. Laut ixbt.com laufen alle vorgestellten Geräte mit dem neuesten Android 16 Betriebssystem und bieten den Nutzern umfangreiche Möglichkeiten. Die neuen Modelle heißen Palma 3, Note Mini C und Note Air6 C, die sich jeweils durch ihre konstruktiven Merkmale und technischen Spezifikationen auszeichnen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Unter den vorgestellten Geräten ist das Modell Palma 3 das am meisten erwartete und einzigartigste. Dieses Gadget unterscheidet sich durch seine ungewöhnliche Form grundlegend von herkömmlichen E-Readern. Das Gerät verfügt über einen 6,13-Zoll-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis, das dem moderner Smartphones ähnelt. Dank dieses Designansatzes lässt sich das Gerät bequem in jeder Tasche tragen und erinnert an ein normales Smartphone.

Technische Daten und Preis des Modells Palma 3

Obwohl es kompakt ist, ist das Palma 3 sehr robust verarbeitet. Laut ixbt.com besteht das Gehäuse des Geräts aus Aluminium und widerstandsfähigem Glasfasermaterial. Auf der Rückseite befindet sich zudem eine 16 MP Kamera, was bei E-Readern eine Seltenheit darstellt.

Die Leistung des Geräts basiert auf der Qualcomm Q-6690 Plattform. Den Nutzern stehen 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher zur Verfügung. Für den autonomen Betrieb ist ein 3950 mAh Akku verbaut. Der Preis dieses außergewöhnlichen Gadgets liegt bei 320 USD.

Klassische Modelle: Note Mini C und Note Air6 C

Im Rahmen der neuen Präsentation wurden auch zwei klassische Geräte im größeren Format gezeigt. Dabei handelt es sich um die Modelle Note Mini C und das Note Air6 C mit einem breiteren Bildschirm, die darauf abzielen, den Lese- und Schreibprozess komfortabler zu gestalten.

Das Modell Note Mini C ist mit einem 8,52-Zoll-Bildschirm ausgestattet, während die Version Note Air6 C über ein größeres 10,3-Zoll-Panel verfügt. Beide Geräte unterstützen die Arbeit mit einem speziellen Stift, was ein wichtiger Vorteil für Studenten, Lehrer und Fachleute ist, die viel mit Texten arbeiten.

Interessanterweise ist die Akkukapazität dieser Modelle trotz ihrer größeren Abmessungen geringer als beim Palma 3. Konkret erhielt das Note Mini C einen 3150 mAh Akku und das Note Air6 C einen 3700 mAh Akku. Der Preis beider klassischen E-Reader ist identisch und wird auf 580 USD geschätzt.