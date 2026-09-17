Kameravergleich: iPhone 18 Pro Max und Samsung Galaxy S26 Ultra

Die Fähigkeiten der führenden Flaggschiff-Smartphones auf dem Markt – das iPhone 18 Pro Max und das Samsung Galaxy S26 Ultra – wurden erstmals in der Praxis verglichen. Dieser Vergleich, den der bekannte Tech-Blogger Mrwhosetheboss auf seinem YouTube-Kanal präsentierte, verdeutlichte den Wettbewerb zwischen der neuen Generation mobiler Fotografie-Giganten und löste hitzige Diskussionen unter Nutzern aus. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut Ixbt.com löste dieser Kameravergleich unmittelbar nach seiner Veröffentlichung verschiedene Debatten unter Internetnutzern und Experten aus. Obwohl beide Smartphones auf einzigartige Aufnahmetechnologien und AI-Algorithmen setzen, stieß die anfängliche Softwareverarbeitung bei vielen auf Kritik.

Samsung-Fotos und AI-Kritik

Viele Nutzer äußerten ihre Unzufriedenheit mit der Bildverarbeitung des Samsung Galaxy S26 Ultra im Standardmodus. Insbesondere der Begriff „creamy-waxy effect“ (cremig-wachsartiger Effekt) wird online intensiv diskutiert. Einige Beobachter merkten ironisch an, dass die AI-Algorithmen menschliche Gesichter auf den Fotos veränderten und den Blogger Arun sogar wie einen Südkoreaner aussehen ließen.

Auch bei der Farbabstimmung waren sich Rezensenten und normale Käufer uneinig. Während einige Nutzer anmerkten, dass das iPhone 18 Pro Max dem Bild einen leichten Gelbstich verleiht, schrieben andere, dass Samsung die Bilder im Gegenteil in einem zu weißen und kalten Ton darstellt.

Reaktion der Verbraucher

Während der Diskussionen betonten einige Nutzer, dass die Ergebnisse beider Geräte mittelmäßig seien und die Unterschiede so gering seien, dass sie die hitzige Debatte nicht wert seien. Gleichzeitig teilten Nutzer, die einen konstruktiven Ansatz bevorzugten, ihre eigenen Fotos, die zeigten, dass sich die Ergebnisse nach einer manuellen Anpassung der AI-Einstellungen am Samsung-Gerät deutlich verbessern.

Dieser Vergleich hat erneut bewiesen, dass bei der Wahl von Flaggschiff-Smartphones heute nicht nur optische Module, sondern auch Software- und AI-Algorithmus-Einstellungen eine entscheidende Rolle spielen. Es wird erwartet, dass die Hersteller diese Mängel durch zukünftige Software-Updates beheben werden.