Feuerwerk zwingt Flugzeug zum Abbruch der Landung

Die Piloten eines Passagierflugzeugs mussten ein abruptes Manöver durchführen und die Landung abbrechen, nachdem sie kurz vor dem Aufsetzen am Flughafen Feuerwerkskörper in der Luft explodieren sahen.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, dem 14. September, am internationalen Flughafen Mundo Maya in der Stadt Flores, Guatemala. Während sich das Flugzeug dem Flughafen zur Landung näherte, wurde anlässlich des Unabhängigkeitstages des Landes ein Feuerwerk abgebrannt.

Als die Besatzung der Fluggesellschaft Avianca jedoch bemerkte, dass die Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe der Landebahn explodierten, entschied sie sich aus Sicherheitsgründen gegen eine Fortsetzung der Landung.

Die Piloten Go-Around, also ein Durchstartmanöver, bei dem die Landung abgebrochen und das Flugzeug wieder auf Höhe gebracht wird. Danach kehrte das Flugzeug in die Warteschleife des Flughafens zurück und leitete einen zweiten Landeanflug ein. Dies berichtete Need To Know.

Im zweiten Anlauf landete das Flugzeug erfolgreich am Flughafen. Bei dem Vorfall wurden weder Passagiere noch Besatzungsmitglieder verletzt, und auch am Flugzeug entstand kein Schaden.

Dieser Vorfall hat erneut verdeutlicht, welche Gefahr Feuerwerke in der Nähe von Anflugschneisen für den Flugverkehr darstellen können.