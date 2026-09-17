Nachfrage nach iPhone 18 Pro Smartphones in China auf Rekordniveau

Das anfängliche Interesse an den neuen Flaggschiff-Geräten von Apple, dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max, auf dem chinesischen Markt hat selbst Experten überrascht. ixbt.com Wie die Publikation unter Berufung auf den bekannten Insider Ice Universe berichtet, waren alle Bestände auf großen Handelsplattformen, einschließlich JD.com, weniger als eine Minute nach Beginn der Vorbestellungen im Land ausverkauft. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Daten zufolge hat die Gesamtzahl der ersten Bestellungen für diese Flaggschiff-Geräte die Marke von 7 Millionen Einheiten überschritten. Dies zeigt deutlich, dass Apple-Produkte in der asiatischen Region, insbesondere in China, nach wie vor eine enorme Nachfrage genießen und die lokalen Käufer sehnsüchtig auf die neue Technologiegeneration gewartet haben.

Verkaufszahlen fast doppelt so hoch wie bei der Vorgängergeneration

Analysedaten zeigen, dass die neue Smartphone -Serie nicht nur schnell ausverkauft war, sondern auch finanzielle Rekorde der Vergangenheit gebrochen hat. Insbesondere die auf dem Marktplatz Tmall verzeichneten Ergebnisse zeigten ein deutliches Marktwachstum.

Der Gesamtumsatz auf dieser Plattform lag zum 15. September fast doppelt so hoch wie bei der Vorgängergeneration der Smartphones im gleichen Zeitraum. Dies bedeutet, dass die Käufer eine stärkere Tendenz zu den teureren und fortschrittlicheren Pro-Versionen zeigen.

Ergebnisse der ersten Stunde auf der Taobao-Plattform

Auch auf der Plattform Taobao wurde eine beispiellose Aktivität beobachtet. Den veröffentlichten Daten zufolge konnten die Geräte der iPhone 18 Pro-Serie innerhalb der ersten Stunde nach Beginn der Vorbestellungen die Ergebnisse des im letzten Jahr eingeführten iPhone 17 Pro mehr als verdoppeln.

Solch hohe Zahlen zeigen, dass Apples Position in China auch unter starkem Wettbewerbsdruck stabil bleibt und die neuen Flaggschiffe die technologischen Veränderungen bieten konnten, die die Verbraucher erwartet haben. Experten gehen davon aus, dass sich diese Dynamik auch positiv auf die globalen Lieferketten und das Gesamtverkaufsvolumen auswirken wird.