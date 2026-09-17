Gegen wen treten die usbekischen Schachspielerinnen in der 2. Runde der Schacholympiade an?

Bei der 46. Schacholympiade, die in der antiken und ewig jungen Stadt Samarkand ausgetragen wird, spitzt sich der Wettbewerb von Minute zu Minute zu. Am Eröffnungstag des Turniers Usbekistans alle Männer- und Frauenteams – insgesamt 6 Mannschaften – ließen ihren Gegnern keine Chance und starteten mit einer hundertprozentigen Siegquote in das Turnier. Besonders das selbstbewusste und aggressive Spiel unserer Großmeisterinnen zog die Aufmerksamkeit der weltweiten Schachexperten auf sich. Heute finden im Turniersaal von Samarkand die noch intensiveren und verantwortungsvolleren Partien der 2. Runde statt.

Gemäß den nach dem Schweizer System erstellten Paarungen trifft unsere erste Frauenmannschaft auf den unangenehmen südamerikanischen Gegner Ecuador, während unsere dritte Mannschaft, bestehend aus jungen Talenten, gegen den europäischen Giganten Spanien antritt, der über eine große Tradition im Weltschach verfügt. Unsere zweite Mannschaft spielt gegen die starken Vertreterinnen aus Jordanien.

Mit welcher Taktik wird das Hauptteam um Gulrukhbegim Tokhirjonova und Umida Omonova Ecuador schlagen, kann unser drittes Team gegen Spanien für eine Sensation sorgen und wird dieser Lauf unserer Mädchen bei der Olympiade in Samarkand Medaillen garantieren?

«Duelle der 2. Runde»: Die Gegner unserer Frauenteams und die Paarungen

Die ernsthaften Herausforderungen, die unsere Mädchen in der heutigen Runde erwarten:

Ecuador — Usbekistan-1: Unser Hauptteam tritt gegen die südamerikanischen Vertreterinnen an; die Hauptaufgabe besteht darin, auf allen Brettern die Initiative zu ergreifen und die Führung mit maximalen Punkten zu festigen;

Usbekistan-3 — Spanien: Das komplexeste und interessanteste Duell der Runde: Unser 3. Team, bestehend aus jungen Hoffnungsträgern, tritt gegen Spanien an, eine renommierte europäische Mannschaft voller Großmeisterinnen;

Jordanien — Usbekistan-2: Unser zweites Team kämpft in einem schwierigen Auswärtsspiel gegen die erfahrenen Vertreterinnen aus Asien und dem Nahen Osten, die jordanischen Spielerinnen, um den Sieg;

Schweizer Druck: Anders als bei den leichteren Gegnern in der ersten Runde treffen in der 2. Runde Mannschaften mit ähnlichen Ratingpunkten aufeinander, sodass jeder Zug und jeder Fehler direkte Auswirkungen auf das Schicksal des gesamten Teams hat.

Der absolute Triumph in der 1. Runde: Eine 100-prozentige Meisterklasse unserer Mädchen

Die sensationellen Ergebnisse unserer Frauenteams am ersten Tag der Olympiade:

Usbekistan (Team 1) 4:0 Trinidad und Tobago: Unser Hauptteam zeigte sein volles Niveau — Gulrukhbegim Tokhirjonova, Umida Omonova, Nilufarkhon Imomqo‘ziyeva und Guldona Karimova gaben ihren Gegnerinnen nicht nur keine Punkte, sondern nicht einmal ein Remis ab und erzielten eine absolute Dominanz;

Usbekistan (Team 2) 3:1 Togo: Im zweiten Team erzielten Madinabonu Khalilova, Asal Salimova und Mumtozbegim Mansurova souveräne Siege und holten wichtige drei Punkte für das Team;

Usbekistan (Team 3) 4:0 Tansania: Unsere jungen Talente Zilola Aktamova, Maftuna Bobomurodova, Shohina Ahmedova und Barchinoy Shokirjonova besiegten die Afrikanerinnen ohne jeglichen Widerstand;

Historische Bilanz: Dass alle drei unserer Frauenteams als Gastgeber mit einem hohen Sieg in die 1. Runde gestartet sind, beweist, dass im usbekischen Frauenschach eine neue Generation herangewachsen ist.

Ecuador, Spanien und Jordanien: Welche Gefahr droht von den Gegnern?

Analytische Schlussfolgerungen der Experten vor den Partien der 2. Runde:

Das Geheimnis Ecuadors: Die Vertreter Lateinamerikas sind meist stark in defensiven und geschlossenen Stellungen, daher muss unser Hauptteam von Beginn an die Initiative ergreifen und offensiven Druck ausüben;

Die Hürde Spanien — eine riesige Prüfung: Für unsere Jugend wird das Duell gegen Spanien ein echter Test; jeder halbe Punkt, der in dieser Partie geholt wird, könnte international für großes Aufsehen sorgen;

Mentale Stärke: Für unsere Schachspielerinnen, die in ihrem eigenen Land vor den Augen tausender Fans spielen, ist der Heimvorteil ein zusätzlicher Kraft- und Motivationsfaktor.

Wir wünschen unseren Schachspielerinnen im Namen aller Landsleute viel Glück und glänzende Siege in der 2. Runde der 46. Schacholympiade unter dem Himmel von Samarkand!

Was denken Sie, Usbekistans junges 3. Frauenteam kann gegen den europäischen Giganten Spanien ein würdiges Ergebnis erzielen und zur Sensation des Turniers werden? Kann unser Hauptteam den 4:0-«Zu-Null»-Sieg gegen Ecuador wiederholen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese heißen Nachrichten von der historischen Schacholympiade in Samarkand mit allen Sportbegeisterten und Ihren Liebsten!